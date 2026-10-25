İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Prof. Dr. Ümit Kocasakal kazandı. Daha önce 2010-2016 yılları arasında üç dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Kocasakal, yeniden aynı göreve seçildi. Peki, Ümit Kocasakal kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve kariyeri.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Sinoplu olan Kocasakal, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere semtinde geçirdi.

1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Kocasakal, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını yapan Kocasakal, 1991-1995 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı.

ÜMİT KOCASAKAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

11 Mayıs 1966 doğumlu olan Ümit Kocasakal, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

Almanya'nın Köln kentinde doğan Kocasakal, eğitimini Türkiye'de tamamladı. Baba tarafından Sinop kökenlidir.

ÜMİT KOCASAKAL'IN EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARİYERİ

Ümit Kocasakal, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1995 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında akademik çalışmalarına başladı.

2000 yılında kara para aklama suçu üzerine hazırladığı tezle doktor unvanını aldı.

2005 yılında ise Avrupa Birliği ceza hukuku üzerine çalışmasıyla doçent oldu.

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve insan hakları alanlarında çalışmaları bulunan Kocasakal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ÜMİT KOCASAKAL DAHA ÖNCE İSTANBUL BAROSU BAŞKANI OLDU MU?

Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu.

2004-2006 yılları arasında İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı, 2008-2010 döneminde ise İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

7 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen seçimde ilk kez İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

14 Ekim 2012 ve 19 Ekim 2014 tarihlerindeki seçimleri de kazanarak üç dönem üst üste başkanlık görevini sürdürdü.

2016 yılında görev süresini tamamlayan Kocasakal, o yılki seçimlerde yeniden aday olmadı.

ÜMİT KOCASAKAL 2026'DA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ümit Kocasakal, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Barosu seçimlerine Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 8 bin 168 oy alan Kocasakal, diğer adayları geride bırakarak 2026-2028 dönemi için yeniden İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

Kocasakal'ın bu sonuçla İstanbul Barosu'ndaki dördüncü başkanlık dönemi başlamış olacak.