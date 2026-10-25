Antalya'nın Kemer ilçesinde Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Işıkhan, kamu işçilerinin ücretleri ve çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025-2026 döneminde uygulanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü hatırlatan Işıkhan, 2027-2028 yıllarını kapsayacak yeni protokolün de sosyal taraflarla imzalanmasını hedeflediklerini söyledi.

600 BİN KAMU İŞÇİSİ İÇİN YENİ ZAM SÜRECİ

Bakan Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni toplu sözleşme dönemine ilişkin mesajlar verdi.

2027 ve 2028 yıllarında uygulanacak ücret artışları ile sosyal hakların yeni çerçeve protokolü kapsamında ele alınacağını belirten Işıkhan, sendikalarla yürütülecek görüşmelerin önemini vurguladı.

Yeni dönemde de kamu işçilerinin haklarını korumaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılacağını ifade etti.

Bununla birlikte yeni protokolün imzalanacağı kesin tarih veya ücret artış oranları henüz açıklanmadı.

KAMU İŞÇİLERİNİN TABAN ÜCRETİ 42 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTI

Bakan Işıkhan, 2025-2026 dönemine ilişkin protokol kapsamında kamu işçilerinin aylık brüt taban ücretlerinin başlangıçta 42 bin TL'ye yükseltildiğini hatırlattı.

Taban ücretin üzerinde maaş alan işçilere de seyyanen artış yapıldığını belirten Işıkhan, söz konusu dönemde uygulanan zam oranlarını paylaştı.

Mevcut protokole göre ücret artışları şöyle belirlenmişti:

Dönem Ücret artışı 2025 ilk 6 ay %24 2025 ikinci 6 ay %11 + seyyanen artış 2026 ilk 6 ay %10 2026 ikinci 6 ay %6

Protokolde enflasyon farkına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

42 bin TL'lik tutar, önceki protokolün başlangıcında belirlenen brüt taban ücret olup tüm kamu işçilerinin güncel maaşını ifade etmiyor.

HAK-İŞ'TEN ZAM GÖRÜŞMELERİ İÇİN ÇAĞRI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de 2027-2028 dönemine ilişkin Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını istedi.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin bulunduğunu belirten Sert, HAK-İŞ'in bu çalışanlar arasında yaklaşık 350 bin üyeye sahip olduğunu ifade etti.

Yeni protokolün kamu işçilerinin ücretlerinin yanı sıra diğer toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıdığını vurgulayan Sert, müzakerelerin gecikmeden başlaması gerektiğini söyledi.

2027-2028 KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında 2027 ve 2028 yıllarında kamu işçilerine uygulanacak zam oranlarına ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Yeni dönemin maaş artışları, taban ücret düzenlemeleri ve sosyal haklarının işçi sendikaları ile kamu işveren tarafı arasında yapılacak müzakereler sonucunda şekillenmesi bekleniyor.

Önümüzdeki süreçte sendikaların ücret artışı talepleri ve yeni Kamu Çerçeve Protokolü için oluşturulacak müzakere takvimi kamu işçilerinin gündeminde olacak.