Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler yeni haftada hız kazanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerinde görüşmelere başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı toplantıda kamu harcamaları ve bütçe teklifine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Meclis'in bir diğer önemli gündemi ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak savunma anlaşması olacak.

2027 BÜTÇESİ İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME 27 EKİM'DE

Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelere katılarak milletvekillerinin bütçe teklifine ilişkin soru, görüş ve değerlendirmelerine yanıt verecek.

Görüşmelerde merkezi yönetim bütçesinin genel çerçevesi, kamu kaynaklarının kullanımı ve bütçe politikaları ele alınacak.

Komisyon, 28 Ekim Çarşamba günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçelerini görüşecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞMA SÜRELERİ BELLİ OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler için uygulanacak konuşma süreleri de belirlendi.

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde siyasi parti gruplarına ve komisyon üyelerine 20'şer dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine ise 5 dakika söz hakkı tanınacak.

Kamu kurumlarının bütçeleri ele alınırken siyasi parti grupları 20 dakika, komisyon üyeleri 10 dakika, diğer milletvekilleri ise 5 dakika konuşabilecek.

Hükümet adına yapılacak sunuş konuşmaları ve milletvekillerinin sorularına verilecek yanıtlar için 30'ar dakika süre ayrıldı.

Komisyon görüşmelerinin ardından bütçe süreci TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

ÜÇ ÜLKE ARASINDAKİ SAVUNMA ANLAŞMASI DA MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM'nin yeni haftadaki bir diğer önemli gündem maddesi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması olacak.

Dışişleri Komisyonu, anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifini 27 Ekim Salı günü saat 11.00'de görüşecek.

7 Ağustos 2026'da imzalanan anlaşma, üç ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonunun geliştirilmesini, ortak tehditlere karşı caydırıcılığın artırılmasını ve savunma sanayisindeki iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Teklifin komisyondaki görüşmeleri, anlaşmanın yasama sürecinde ilerleyebilmesi açısından önem taşıyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KASIM AYINDA DA SÜRECEK

2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin komisyon çalışmalarının kasım ayı boyunca devam etmesi ve görüşmelerin 27 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

Komisyon sürecinin ardından bütçe teklifi aralık ayında TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.