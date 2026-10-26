Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bankalara gönderilen yazıyla bazı Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırının dışında tutuldu. Özel sektör şirketlerinin borç ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan karar, 2026 yılının sonuna kadar vadesi dolacak borçlanma araçlarını kapsıyor. Peki, hangi ticari krediler büyüme sınırından muaf tutulacak? İşte düzenlemenin ayrıntıları...

TCMB'DEN TİCARİ KREDİLERE YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası ticari kredilerde uygulanan büyüme sınırından istisna tutulan kredi türlerinin kapsamını genişletti.

TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıya göre, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak TL krediler, kredi büyüme sınırından muaf tutulacak.

Böylece belirlenen şartları karşılayan şirketlerin borçlanma araçlarından kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini banka kredileriyle karşılayabilmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

HANGİ TİCARİ KREDİLER SINIRDAN MUAF TUTULACAK?

Düzenleme kapsamında istisnadan yararlanabilecek krediler için belirli koşullar bulunuyor.

Buna göre istisna, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının Türkiye'de Türk lirası cinsinden ihraç ettiği ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar itfası gelecek borçlanma araçlarının geri ödenmesi amacıyla kullandırılan TL kredileri kapsayacak.

Düzenleme, tüm ticari kredilerin büyüme sınırından çıkarıldığı anlamına gelmiyor. İstisna yalnızca belirtilen koşulları karşılayan krediler için uygulanacak.

ŞİRKETLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILACAK

TCMB'nin düzenlemeyle makrofinansal istikrarı desteklemeyi ve şirketlerin likidite yönetimini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

Özellikle kredi değerliliği yüksek borçlanma aracı ihraççılarının, mevcut kredi büyüme sınırları nedeniyle banka finansmanına erişimde yaşayabileceği olası zorlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni istisna sayesinde, yıl sonuna kadar borçlanma araçlarının geri ödeme tarihi gelen şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamasında kredi büyüme sınırlarından kaynaklanan engellerin azaltılması amaçlanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

TCMB'nin bankalara bildirdiği düzenleme, 2026 yılının sonuna kadar yapılacak borçlanma aracı itfalarını kapsıyor.

Buna göre 31 Aralık 2026'ya kadar vadesi gelen ve düzenlemede belirtilen koşulları taşıyan borçlanma araçlarının geri ödenmesi amacıyla kullandırılan Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırı hesaplamasında istisna kapsamında değerlendirilecek.