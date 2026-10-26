Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firmayla yeni iş anlaşması imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, toplam 35 transformatörün tedariğini kapsayan sözleşmenin bedelini 33,52 milyon dolar, Türk lirası karşılığını ise yaklaşık 1,66 milyar TL olarak açıkladı. Anlaşmanın şirketin 2025 yılı hasılatına oranı yüzde 4,7 oldu.

ASTOR ENERJİ'DEN 33,5 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Astor Enerji, 23 Ekim 2026 tarihinde ABD'de yerleşik bir firmayla toplam 33.524.700 dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı.

Şirketin KAP açıklamasına göre anlaşma kapsamında 25 adet dağıtım transformatörü ve 10 adet güç transformatörü olmak üzere toplam 35 adet transformatör tedarik edilecek.

Sözleşme bedelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ekim 2026 tarihli 49,5647 TL seviyesindeki dolar alış kuru üzerinden hesaplanan karşılığı 1.661.641.698 TL olarak açıklandı.

35 TRANSFORMATÖRÜN TESLİMAT TARİHİ BELLİ OLDU

Astor Enerji, sözleşme kapsamındaki transformatörlerin teslimat takvimini de duyurdu.

Buna göre toplam 35 transformatörün teslimatlarının Aralık 2026 ve Aralık 2027 dönemlerinde partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma kapsamında tedarik edilecek ürünlerin dağılımı şöyle:

Dağıtım transformatörü: 25 adet

25 adet Güç transformatörü: 10 adet

10 adet Toplam: 35 adet

SÖZLEŞMENİN ŞİRKET HASILATINA ORANI YÜZDE 4,7

Astor Enerji'nin açıklamasında yeni siparişin şirketin finansal büyüklüğüne oranına da yer verildi.

Buna göre 33.524.700 dolar tutarındaki sözleşme bedeli, şirketin 2025 yıl sonu hasılatının yüzde 4,7'sine karşılık geliyor.

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