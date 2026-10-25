Bursa'da borç nedeniyle haczedilen 865,67 gram altın, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Yüzük, bilezik, kolye ve küpelerden oluşan ziynet eşyalarına toplam 2 milyon 26 bin TL değer biçildi. UYAP e-Satış sistemi üzerinden gerçekleştirilecek açık artırmaların tarihleri ve katılım ayrıntıları belli oldu. İşte satışa çıkarılan altınların listesi.

865 GRAM ALTIN İÇİN 2 MİLYON TL'LİK DEĞER

İcra dosyasında yer alan bilgilere göre satışa çıkarılan altınların 713,45 gramı 8 ayar, 152,22 gramı ise 14 ayar ziynet eşyalarından oluşuyor.

Bilirkişi değerlendirmesinin ardından 8 ayar altınlar için 1 milyon 473 bin TL, 14 ayar altınlar için ise 553 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İcradan satışa çıkarılan altınların ayrıntıları şöyle:

Altın türü Ağırlık Muhammen bedel 8 ayar ziynet eşyası 713,45 gram 1.473.000 TL 14 ayar ziynet eşyası 152,22 gram 553.000 TL Toplam 865,67 gram 2.026.000 TL

Açıklanan tutarlar kesin satış fiyatını değil, açık artırma öncesinde belirlenen tahmini değerleri ifade ediyor.

YÜZÜK, BİLEZİK VE KOLYELER SATIŞA ÇIKARILDI

23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen haciz işleminin ardından altın ziynet eşyaları bilirkişi incelemesinden geçirildi.

Satışa konu olan 8 ayar altınlar arasında 72 adet taşlı yüzük, kelepçe bilezikler, kolyeler, küpeler ve bileklikler bulunuyor.

14 ayar altın grubunda ise çeşitli yüzükler, küpeler, kolyeler ve bileklikler yer alıyor.

Farklı modellerdeki takılar, icra ilanında iki ayrı grup halinde değerlendirildi.

İCRADAN ALTIN SATIŞI 12 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Bursa 5. Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre ilk elektronik açık artırma 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.03'te başlayacak.

Teklif verme süreci 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.03'te sona erecek.

İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci açık artırma 14-21 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Açık artırma takvimi:

İhale Başlangıç Bitiş İlk artırma 12 Kasım 11.03 19 Kasım 11.03 İkinci artırma 14 Aralık 11.03 21 Aralık 11.03

İCRADAN ALTIN SATIŞINA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Altınların satış işlemleri, Adalet Bakanlığının UYAP e-Satış sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, e-Satış portalında Bursa 5. Genel İcra Dairesinin 2026/17892 Esas sayılı dosyasını inceleyebilecek.

İlgili dosyada ziynet eşyalarının ayrıntılı görselleri, artırma şartları, teminat ve katılım koşulları yer alıyor.

Satışa katılmadan önce altınların ayarlarının, muhammen bedellerinin ve diğer ihale koşullarının incelenmesi gerekiyor.

İcra yoluyla gerçekleştirilen satışlarda nihai bedel açık artırma sonucunda belirlendiğinden, altınların piyasa fiyatlarının altında satılacağı garanti edilmiyor.