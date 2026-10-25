Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin dolar sınırının altında bulunurken, gram altın 6 bin 400 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Ekim 2026 Pazar günü güncel altın alış satış fiyatları...

ALTIN HAFTAYI SERT DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Altın piyasasında 19-23 Ekim haftasında sert satışlar yaşandı. Haftaya 4 bin 178 dolar civarında başlayan ons altın, cuma günü 4 bin doların altına gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerini gördü.

Haftalık bazda ons altın yüzde 4,07 değer kaybederek 3.995,63 dolardan kapanırken, gram altın yüzde 3,72 düşüşle 6.384,70 TL seviyesine geriledi. Böylece altın, haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı.

25 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.383,95 TL – Satış 6.384,76 TL

Çeyrek altın: Alış 10.214,32 TL – Satış 10.439,09 TL

Yarım altın: Alış 20.364,79 TL – Satış 20.878,17 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.857,27 TL – Satış 41.628,65 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 40.857,27 TL – Satış 41.628,65 TL

Ata altın: Alış 42.473,71 TL – Satış 43.554,71 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 3.994,35 dolar – Satış 3.997,84 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki gerilemede yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu kalıcı hale getirebileceği endişesi, Fed'in faizleri yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği beklentilerini güçlendirdi. Faiz getirisi bulunmayan altın ise bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satışlar nedeniyle bazı yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltması da düşüşü hızlandırdı

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER FED KARARINDA

Altın piyasalarında yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak.

Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutması beklenirken, aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan 29 Ekim'de açıklanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri de altının yönü açısından önem taşıyor.