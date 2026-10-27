Takasbank tarafından yapılan açıklamaya göre işlemlerin takasının 27 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı belirtilirken, yatırımcıların ilgili pay sıralarına satış emri girebileceği bildirildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden temerrüt işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yerine getirilmeyen takas yükümlülüklerinden kaynaklanan temerrüt açığının kapatılması amacıyla ilgili pay sıralarında temerrüt alışı yapılacağı bildirildi.

TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK HİSSELER

Paylaşılan açıklama metninde temerrüt alışı yapılacak hisseler şu şekilde sıralandı:

SUWEN

KARTN

ECOGR

BLCYT

Açıklamada, yatırımcıların satış emirlerini ilgili temerrüt pay sıralarına girebileceği belirtildi.

İKİ İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE NAKDİ UZLAŞI GÜNDEME GELEBİLECEK

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65’inci maddesine göre, Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin temerrüdü takip eden iki iş günü içinde piyasadan temin edilememesi durumunda, teslim edilemeyen kıymetin bedeli alacaklıya ödeniyor.

Prosedürde ayrıca, temerrüdün oluştuğu gündeki kıymet alacaklısı ile nakdi uzlaşının gerçekleştirileceği gündeki kıymet alacaklısının farklılaşabileceği belirtiliyor. Bunun nedeni, temerrüt ve takas kaynaklı kıymetlerin aynı gün netleştirmeye konu edilebilmesi.

Takasbank, olası bir nakdi uzlaşı sürecinde yaşanabilecek takas işlemlerine ilişkin piyasa katılımcılarının bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.

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