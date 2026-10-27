Borsa İstanbul'da işlem gören TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı piyasa beklentilerinin altında kalırken, ilk 9 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 24 düşüş kaydedildi. Bilanço sonuçları yatırımcıların odağına yerleşirken, TABGD hissesi için daha önce hedef fiyat açıklayan 5 aracı kurumun tahminleri 361 TL ile 411,41 TL arasında sıralandı.

TAB GIDA'NIN NET KÂRI YÜZDE 24 GERİLEDİ

TAB Gıda'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal sonuçlara göre şirket, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 628,7 milyon TL net kâr elde etti.

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ve 7 kurumun katıldığı bilanço anketinde medyan net kâr beklentisi 749 milyon TL, ortalama beklenti ise 810,6 milyon TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin üçüncü çeyrek net kârı, medyan beklentinin yaklaşık yüzde 16,1 altında gerçekleşti.

Şirketin 2026 yılının ilk 9 ayındaki toplam net kârı ise 2 milyar 480 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 264 milyon TL seviyesinde bulunan net kâr, yıllık bazda yüzde 24 geriledi.

SATIŞ GELİRLERİ ARTMASINA RAĞMEN KÂR DÜŞTÜ

TAB Gıda'nın 9 aylık satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artarak 48,74 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin esas faaliyet kârı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 azalışla 3,26 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Böylece satış gelirlerindeki artışa rağmen net kârlılıkta gerileme yaşandı.

TABGD İÇİN 5 ARACI KURUMUN HEDEF FİYATI

TAB Gıda'nın finansal sonuçlarının ardından, aracı kurumların hisseye ilişkin mevcut hedef fiyatları da yatırımcıların gündemine geldi.

Daha önce yayımlanan araştırma raporlarında İş Yatırım'ın 411,41 TL ile en yüksek hedef fiyatı açıkladığı görülürken, Ak Yatırım'ın 361 TL'lik tahmini listedeki en düşük hedef fiyat oldu.

TABGD hedef fiyat ve tavsiyeleri

Aracı kurum Hedef fiyat Önceki hedef Tavsiye İş Yatırım 411,41 TL 411,41 TL Al Gedik Yatırım 405,60 TL — Endeks Üstü Getiri Yapı Kredi Yatırım 375,00 TL 375,00 TL Al OYAK Yatırım 363,00 TL 363,00 TL Endeks Üstü Getiri Ak Yatırım 361,00 TL 361,00 TL Endeks Üstü Getiri

Listelenen 5 kurumun hedef fiyatları arasındaki fark yaklaşık yüzde 13,96 olarak hesaplandı.

TABGD HİSSESİ NE DURUMDA?

TAB Gıda hisseleri 3. çeyrek bilançosunun ardından 27 Ekim TSİ 13.21 itibarıyla 183 TL bandında seyrediyor.

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