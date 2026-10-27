Borsa İstanbul'da işlem gören Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL), yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından düzenlenen ihalede birinci olduğunu ve 28,36 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

NETGL'DEN 28,3 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Net Global Endüstriyel Yatırımlar tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kralkızı-Dicle P-4 Pompaj Sulaması Malzeme Temini 3 Kısım (HDPE)" ihalesine katıldı.

15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve 2026/1347656 ihale kayıt numarasını taşıyan ihalede şirket birinci oldu.

İhale komisyonunun kesinleşen kararı ve sözleşmeye davet yazısının şirkete tebliğ edilmesinin ardından sözleşme süreci tamamlandı.

SÖZLEŞME 26 EKİM'DE İMZALANDI

Şirketin açıklamasına göre, KDV hariç 28 milyon 366 bin 375 TL bedelli sözleşme 26 Ekim 2026 tarihinde imzalandı.

Anlaşma, Kralkızı-Dicle P-4 Pompaj Sulaması projesi kapsamında HDPE malzemelerinin teminini kapsıyor.

İhale kapsamında tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak çeşitli çaplarda boruların tedarik edilmesi öngörülüyor.

Böylece Net Global Endüstriyel Yatırımlar, söz konusu kamu ihalesine ilişkin sözleşme aşamasını da tamamlamış oldu.