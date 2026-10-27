Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), yurt içindeki bir şirketten kırma eleme tesisi siparişi aldığını duyurdu. 27 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, yeni iş ilişkisinin toplam bedeli KDV hariç 1 milyon 325 bin euro oldu.

MEKAG’IN YENİ SİPARİŞİNİN BEDELİ AÇIKLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde yerleşik bir şirketten kırma eleme tesisi siparişi alındığı bildirildi. Siparişin toplam bedelinin KDV hariç 1.325.000 euro olduğu belirtildi.

MEKAG hisseleri milyon euroluk sipariş sonrası yükselişe geçti. Hisseler 1,55 TL’den TSİ 15.00 itibarıyla 1,67 TL’ye yükseldi. Hisseler TSİ 15.15 itibarıyla yüzde 4,49’luk yükselişle 1,61 TL’den işlem gördü.

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