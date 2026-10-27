Lila Kağıt (LILAK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine (2026/9) ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurmasının ardından aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları geldi.
2026 yılının ilk dokuz ayında net kâr, 91,8 milyon TL elde eden Lila Kağıt hisseleri için hedef fiyatlar geldi. İş Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 51,50 TL, tavsiyesini "al" olarak açıklarken, İnfo Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 36,50 TL olarak belirledi.
LİLA KAĞIT HEDEF FİYATLAR
Lila Kağıt (LILAK) için açıklanan hedef fiyatlar şöyle;
|Aracı kurum
|İş Yatırım
|Hedef fiyat
|51,50 TL
|Tavsiye
|"AL"
|Prim potansiyeli
|%172,48
|Aracı kurum
|İnfo Yatırım
|Hedef fiyat
|36,50 TL
|Tavsiye
|-
|Prim potansiyeli
|%93,12
LILAK hisseleri 27 Ekim TSİ 16.46 itibarıyla yüzde 7,93 düşüşle 18,80 TL bandında işlem görüyor.
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