2026 yılının ilk dokuz ayında net kâr, 91,8 milyon TL elde eden Lila Kağıt hisseleri için hedef fiyatlar geldi. İş Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 51,50 TL, tavsiyesini "al" olarak açıklarken, İnfo Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 36,50 TL olarak belirledi.

LİLA KAĞIT HEDEF FİYATLAR

Lila Kağıt (LILAK) için açıklanan hedef fiyatlar şöyle;

Aracı kurum İş Yatırım Hedef fiyat 51,50 TL Tavsiye "AL" Prim potansiyeli %172,48

Aracı kurum İnfo Yatırım Hedef fiyat 36,50 TL Tavsiye - Prim potansiyeli %93,12

LILAK hisseleri 27 Ekim TSİ 16.46 itibarıyla yüzde 7,93 düşüşle 18,80 TL bandında işlem görüyor.

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