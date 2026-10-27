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Lila Kağıt (LILAK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine (2026/9) ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurmasının ardından aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları geldi.

2026 yılının ilk dokuz ayında net kâr, 91,8 milyon TL elde eden Lila Kağıt hisseleri için hedef fiyatlar geldi. İş Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 51,50 TL, tavsiyesini "al" olarak açıklarken, İnfo Yatırım LILAK-Lila Kağıt için hedef fiyatını 36,50 TL olarak belirledi.

LİLA KAĞIT HEDEF FİYATLAR

Lila Kağıt (LILAK) için açıklanan hedef fiyatlar şöyle;

Aracı kurum İş Yatırım
Hedef fiyat 51,50 TL
Tavsiye "AL"
Prim potansiyeli %172,48
Aracı kurum İnfo Yatırım
Hedef fiyat 36,50 TL
Tavsiye -
Prim potansiyeli %93,12

LILAK hisseleri 27 Ekim TSİ 16.46 itibarıyla yüzde 7,93 düşüşle 18,80 TL bandında işlem görüyor.

Lila Kağıt hisseleri için 2 aracı kurumdan yeni hedef fiyat!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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