Donald Trump'ın BEYAZ Saray'a dönüş hazırlığı ve Avrupa mallarına %20’ye varan gümrük vergisi koyma vaadi, Brüksel’i harekete geçirdi. Avrupa, bu kez sadece "peynir ve şarap" vergisiyle karşılık vermeyecek; doğrudan ABD ekonomisinin kalbine, yani finans piyasalarına saldıracak.

8 Trilyon Dolarlık "Sat" Emri Bekliyor

Avrupa merkezli yatırımcılar ve bankalar, ABD hazine tahvilleri ve hisse senetlerinde tam 8 trilyon dolarlık devasa bir serveti elinde tutuyor. Avrupa Birliği yetkilileri, Trump’ın ticaret savaşını başlatması durumunda bu sermayeyi bir "silah" olarak kullanabileceklerini ima etti. Bu, ABD borsalarından paranın bir anda çekilmesi ve New York Borsası’nın (NYSE) tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşaması anlamına geliyor.

Finansal Misilleme: "Sen Vergiyi Koyarsan, Biz Parayı Çekeriz"

Analistler, Avrupa'nın bu hamlesini "finansal atom bombası" olarak nitelendiriyor. Şimdiye kadar ticaret savaşları sadece mallar üzerinden yürütülüyordu. Ancak Avrupa'nın ABD tahvillerini elden çıkarması:

ABD dolarının küresel rezerv gücünü sarsabilir.

ABD’de faizlerin kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Küresel piyasalarda tam bir kaos yaratabilir.

🇹🇷 Türkiye Bu Krizin Neresinde? (Dolar/TL ve Borsa İstanbul)

Bu devlerin savaşı, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaları iki koldan vurabilir:

Doların Rotası: Eğer Avrupa bu tehdidi gerçekleştirirse, dolar küresel bazda değer kaybedebilir; ancak bu kaostan çıkacak bir panik dalgası tüm para birimlerini sarsabilir.

Borsada "Siyah Kuğu": Wall Street’te yaşanacak 8 trilyon dolarlık bir satış dalgasının artçı sarsıntıları Borsa İstanbul’u (BIST 100) anında etkiler. Yatırımcıların "güvenli liman" arayışıyla altına hücum etmesi beklenebilir.

Trump Geri Adım Atar mı?

Trump’ın en büyük gururu olan "yükselen borsa" grafiği, Avrupa’nın bu tehdidiyle rehin alınmış durumda. Piyasa uzmanları, "Trump ekonomiyi sevdiği kadar hiçbir şeyi sevmez. Avrupa, Trump'ı en zayıf noktasından, yani borsadan vurmakla tehdit ediyor," yorumunu yapıyor.