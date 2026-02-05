Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 616,3 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.371 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 17.935 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.573 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 46.583 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 artışla 8.283 puandan işlem görüyor.

Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle karışık bir seyir izlenen küresel piyasalarda, gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Avro Bölgesi'nde ECB ve BoE'nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, bankaların gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

ECB'nin politika metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalarda özellikle Avrupa tarafında artması planlanan savunma harcamalarının enflasyona etkilerine yönelik sinyaller aranacak.