Orta Doğu'daki jeopolitik risklere rağmen bölgedeki büyüme stratejisini sürdüren banka, Türkiye'deki bankacılık ve finansal aracılık faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, küresel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan pazarlarına yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Banka, bölgedeki ekonomik belirsizliklere ve risklere rağmen kurumsal faaliyetlerini genişletme hedefini koruyor.

BARCLAYS TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ ARTIRACAK

Singapur'da düzenlenen kurumsal forumda konuşan Barclays Asya-Pasifik Üst Yöneticisi Jaideep Khanna, Orta Doğu'nun finansal büyüme açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Khanna, bankanın mevcut operasyonlarını genişletmeyi ve bölgedeki kurumsal bankacılık kapasitesini artırmayı planladığını ifade etti.

Bu kapsamda Barclays'in Türkiye'deki bankacılık ve finansal aracılık faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN LİSANS BAŞVURUSU YAPILDI

Barclays, Suudi Arabistan'da kapsamlı bir hizmet platformu oluşturmak amacıyla düzenleyici kurumlara resmi lisans başvurusunda bulundu.

Bankanın bu adımı, CEO C.S. Venkatakrishnan tarafından nisan ayında açıklanan büyüme stratejisinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Barclays'in jeopolitik gerilimlere rağmen Suudi Arabistan'daki bölgesel merkez yapılanmasını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER YATIRIM TAKVİMİNİ ETKİLEDİ

Bölgedeki güvenlik endişeleri ve jeopolitik riskler, uluslararası finans kuruluşlarının bazı organizasyonlarını da etkiledi.

Suudi Arabistan yönetimi, küresel finans sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren Future Investment Initiative (FII) konferansını gelecek yıla erteleme kararı aldı.

Konferansın konuşmacıları arasında Barclays CEO'su C.S. Venkatakrishnan'ın yanı sıra JPMorgan Chase ve HSBC'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunması planlanıyordu.

ASYA PAZARINDA DA BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Barclays, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Banka, şirket birleşmeleri ve satın almalar ile sermaye piyasası işlemleri açısından Japonya ve Hindistan'ı öncelikli pazarlar arasında değerlendiriyor.

Jaideep Khanna, Çin'in de küresel yatırım bankacılığı açısından önemli bir pazar olmaya devam ettiğini belirterek Hindistan, Japonya ve Çin'in bankanın büyüme stratejisinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

JAPONYA'DAKİ OPERASYONLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Barclays, Japonya'da kurumsal müşterilere yönelik nakit hisse senedi işlemlerini yeniden yapılandırarak pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sabit getirili menkul kıymetlere yönelik yatırımcı ilgisi ve hisse senedi piyasalarına yönelen sermaye akışlarının Japonya'yı banka açısından önemli bir pazar haline getirdiği belirtildi.

Banka, yeni faaliyet alanlarına yönelmek yerine mevcut operasyonlarının verimliliğini artırmaya ve insan kaynağına yatırım yapmaya öncelik vermeyi planlıyor.