Altın piyasasında toplam işlem hacmi 8,69 milyar liraya ulaşırken, işlem miktarı 1.359,62 kilogram oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6,42 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

KMKTP’de standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 385 bin lira, en yüksek 6 milyon 435 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda ise fiyat yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 6 milyon 441 bin 111 liradan tamamlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 8,69 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.359,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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