Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

İKİNCİ KEZ İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ikinci kez ifadeye çağrıldı.

Üç ismin 5 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade vermeleri için çağrıldıkları bildirilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya, daha önce 7 Ekim'de aynı soruşturma kapsamında ifade vermişti.