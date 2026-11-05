Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçe görüşmelerinde enflasyonla mücadele ve sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl dezenflasyon sürecini destekleyen koşulların güçleneceğini belirten Şimşek, piyasa manipülasyonuna yönelik yaptırımların artırılmasını içeren yeni bir düzenleme taslağı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, tasfiye edilen 131 yatırım fonunda 130,2 milyar TL ödeme yapıldığını da açıkladı.

Ödeme sürecindeki son veriler şöyle;

Toplam ödeme: 130,2 milyar TL

Ödeme yapılan hesap: 614 bin 874

Net yatırım tutarının tamamını alan kişi: 179 bin 449

Tasfiye kararı alınan fon sayısı: 131

Tasfiye kapsamındaki portföy yönetim şirketi: 7

ŞİMŞEK'TEN 2027 ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, 2027 yılında enflasyonla mücadeleyi destekleyecek koşulların güçleneceğini belirtti.

Sıkı para politikası, ılımlı iç talep koşulları ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şimşek, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının ve küresel emtia fiyatlarında beklenen gerilemenin de fiyat istikrarını destekleyebileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,5'in altında tutulmasının hedeflendiğini bildirdi.

SERMAYE PİYASALARINDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcı güveninin artırılması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin korunması amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Hazırlanan düzenleme taslağında piyasa manipülasyonuna yönelik yaptırımların artırılması ve denetleyici kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca halka açık şirketlerin fiili dolaşım oranlarının bağımsız şekilde doğrulanmasını sağlayacak standartların oluşturulması planlanıyor.

Böylece sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve piyasa bozucu faaliyetlere karşı denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

FON YATIRIMCILARINA 130,2 MİLYAR TL ÖDENDİ

Tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin güncel rakamları paylaşan Şimşek, bugüne kadar 614 bin 874 hesaba toplam 130,2 milyar TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ödeme yapılan tekil yatırımcı sayısı 420 bin 31 olurken, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığı bildirildi.

Şimşek'in açıklamasına göre 4 Kasım itibarıyla olağanüstü tasfiye kapsamındaki 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldı.

MASAK 36 ÜLKEDE 9 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI TESPİT ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edilmesine yönelik yürütülen incelemeler hakkında da bilgi verdi.

Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yurt dışındaki mal varlıklarının tespit edilmesi ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarındaki 100 işlemin ertelendiği bildirildi.

MASAK'ın 36 farklı ülkedeki muadil kuruluşlarla yürüttüğü iş birliği sonucunda ise yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığı tespit edildi.

Tespit edilen mal varlıklarına ilişkin bilgilerin adli mercilere iletildiği belirtilirken söz konusu varlıkların Türkiye'ye geri getirilmesine yönelik girişimlerin devam ettiği aktarıldı.

Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcı güveninin güçlendirilmesi için ilave düzenlemelerin hayata geçirileceğini yineledi.