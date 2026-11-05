Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), Fitch Ratings tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme değerlendirmesinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirketin ulusal uzun vadeli kredi notu “A(tur)”, not görünümü ise “Stabil” olarak korundu.

FİTCH'TEN ENERJİSA'YA MEVCUT NOTLARINI KORUMA KARARI

5 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu “A(tur)” seviyesinde tuttu. Kuruluş, şirketin kredi notu görünümünü de “Stabil” olarak teyit etti.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, Fitch Ratings'in kredi derecelendirme raporunun açıklama ekinde yer aldığı belirtildi.

ENJSA hisseleri yazım sırasında yüzde 0,51’lik yükselişle 119,2 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 5,74, aylık bazda yüzde 8,33 yükseldi.

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