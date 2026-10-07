Bitcoin, 7 Ekim'de 86 bin doların üzerindeki seviyelerden sert şekilde geri çekildi. Gün içinde yaklaşık 83 bin 840 dolara kadar düşen BTC, ardından sınırlı toparlanmayla 84 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 2,32 civarında seyrederken lider kripto para birimi TSİ 15.15 itibarıyla 83.568 dolar bandında.

Kripto para piyasasındaki satışlarda yükselen petrol fiyatları, güçlenen dolar ve ABD tahvil faizlerindeki artış etkili oluyor. Orta Doğu'da artan gerilimle Brent petrolün 101 doların üzerine çıkması küresel piyasalardaki risk iştahını da baskıladı.

GÖZLER SAAT 21.00'DE FED'DE

Bitcoin yatırımcılarının bugünkü ana gündem maddesi Fed'in eylül ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklar olacak.

Tutanaklar TSİ 21.00'de yayımlanacak. Piyasalar özellikle Fed üyelerinin faizlerin bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmelerini takip edecek.

Fed'in eylül toplantısında gerçekleştirdiği faiz artışının ardından gelecek mesajların daha fazla parasal sıkılaşmaya ilişkin ipucu verip vermeyeceği Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıkların yönü açısından önem taşıyor.

83 BİN DOLAR KRİTİK SEVİYEYE DÖNÜŞTÜ

Bitcoin'deki geri çekilmeyle teknik açıdan 83 bin dolar seviyesi de öne çıktı.

FxPro'ya göre Bitcoin'in 83 bin doların altına kalıcı şekilde gerilemesi satış baskısını artırabilir ve 80 bin dolara doğru daha hızlı bir hareketin önünü açabilir.

Buna karşın Bitcoin'in 84 bin dolar civarındaki geri çekilmeye rağmen son dönemdeki daha geniş yükseliş yapısını henüz bozmadığına yönelik değerlendirmeler de bulunuyor.

BITCOIN ETF'LERİNE 119 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Fiyat tarafındaki geri çekilmeye rağmen spot Bitcoin ETF'lerinde para girişleri devam etti.

SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine 6 Ekim'de toplam 119 milyon dolar net giriş gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu 122 milyon dolarlık girişle öne çıktı.

Spot Ether ETF'lerinde ise ters yönde hareket yaşandı. Fonlardan toplam 202 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, çıkışın tamamı BlackRock'ın ETHA fonundan kaynaklandı.