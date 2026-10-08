Kripto para piyasalarında satış baskısı artarken ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yüz milyonlarca dolar çekildi. 7 Ekim 2026 tarihinde Bitcoin ETF'lerinde toplam 484,9 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece haziran ayı sonundan bu yana en yüksek günlük çıkış gerçekleşirken en büyük para çekilişi BlackRock'ın IBIT fonunda görüldü. Ethereum ETF'lerinde ise çıkış serisi yedinci işlem gününe ulaştı.

BITCOIN ETF'LERİNDEN 484,9 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD spot Bitcoin ETF'leri, 7 Ekim işlemlerinde sert bir para çıkışıyla karşı karşıya kaldı.

Trader T ve Farside Investors tarafından aktarılan verilere göre fonlardan toplam 484,9 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu tutar, 25 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük çıkış olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki işlem gününde fonlara para girişi yaşanmış olması, ETF akışlarındaki yön değişimini daha belirgin hale getirdi.

BLACKROCK VE FIDELITY'DEN MİLYONLARCA DOLAR ÇEKİLDİ

Günlük çıkışta en büyük pay BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna ait oldu. IBIT'ten 207,7 milyon dolar çekilirken Fidelity'nin FBTC fonunda 105,1 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB fonunda ise 101,7 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Üç fondaki toplam çıkış 414,5 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, günlük toplam çıkışın yaklaşık yüzde 85,5'ini oluşturdu.

7 Ekim Bitcoin ETF para çıkışları

Fon Net para akışı BlackRock IBIT -207,7 milyon dolar Fidelity FBTC -105,1 milyon dolar ARK 21Shares ARKB -101,7 milyon dolar Grayscale GBTC -39,3 milyon dolar Bitwise BITB -27,6 milyon dolar VanEck HODL -3,5 milyon dolar Toplam -484,9 milyon dolar

EKİM AYININ DÖRT GÜNLÜK KAZANCI TEK SEANSTA SİLİNDİ

Bitcoin ETF'leri, ekim ayının ilk dört işlem gününde toplam 321,6 milyon dolarlık net para girişi kaydetmişti.

Ancak 7 Ekim'deki 484,9 milyon dolarlık çıkış, önceki dört seansta biriken tutarın tamamını sildi.

Böylece ekim ayının ilk beş işlem gününde Bitcoin ETF'lerindeki toplam net akış yaklaşık 163,3 milyon dolar eksiye döndü.

Tek günlük çıkış, önceki dört işlem günündeki toplam net girişin yaklaşık yüzde 151'ine karşılık geldi

Dönem Bitcoin ETF net akışı 1-6 Ekim +321,6 milyon dolar 7 Ekim -484,9 milyon dolar Ekim ayı toplamı -163,3 milyon dolar

BITCOIN 83 BİN DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

ETF'lerdeki çıkış, Bitcoin fiyatındaki düşüşle aynı döneme denk geldi.

Bitcoin, 7 Ekim'de 83 bin dolar seviyelerine gerilerken üst üste üçüncü işlem gününü kayıpla tamamladı. Kripto para, yaklaşık 17 günün en düşük günlük kapanış seviyesine indi.

BTC 8 Ekim 2026 TSİ 11.36 itibarıyla da 82 bin dolar bandında seyrediyor

ETHEREUM ETF'LERİNDE YEDİ GÜNDÜR PARA ÇIKIŞI YAŞANIYOR

Bitcoin ETF'lerindeki satışların yanı sıra Ethereum fonlarında da para çıkışları devam etti.

ABD spot Ethereum ETF'lerinden 7 Ekim'de 160,9 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Böylece fonlardaki kesintisiz çıkış serisi yedi işlem gününe ulaştı.

Son beş işlem günündeki toplam çıkış 506,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ethereum fonlarındaki günlük çıkışın 116,1 milyon doları BlackRock'ın ETHA fonundan kaynaklandı. Grayscale ETHE fonunda ise 25,8 milyon dolarlık çıkış görüldü.

BITCOIN VE ETHEREUM ETF'LERİNDEN TOPLAM 645,8 MİLYON DOLAR ÇEKİLDİ

7 Ekim'de Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde yaşanan toplam net çıkış 645,8 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin fonlarından 484,9 milyon dolar, Ethereum fonlarından ise 160,9 milyon dolar çekildi.

ETF akışlarındaki bu gelişme, kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcı talebinin kısa vadede dalgalı seyrettiğini ortaya koydu. Ancak ETF'lerdeki net çıkışlar tek başına Bitcoin veya Ethereum fiyatlarının gelecekteki yönünü belirlemiyor.