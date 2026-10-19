Kripto para piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Bitcoin, Çin ekonomisinden gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verileri ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını artırmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı. Son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanan Bitcoin, 82 bin 422,98 dolara ulaşırken haftalık kaybını henüz telafi edemedi.

Analistler, yükselişte tepki alımlarının etkili olduğuna işaret ederken piyasalardaki satış baskısının tamamen sona ermediği konusunda uyarıyor.

BITCOIN FİYATI 82 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yükselişe geçti. Son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanan Bitcoin'in fiyatı 82 bin 422,98 dolara ulaştı.

Bitcoin'in piyasa değeri 1,66 trilyon dolara yaklaşırken son yedi günlük performansı yüzde 1,30 kayba işaret etti.

Günlük yükselişe rağmen haftalık kayıpların devam etmesi, kripto para piyasasındaki toparlanmanın henüz güçlü bir yükseliş eğilimine dönüşmediğini gösteriyor.

ÇİN'DEN GELEN BÜYÜME VERİLERİ BITCOIN'İ DESTEKLEDİ

Bitcoin'deki yükselişte Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüdü.

Eylül ayında perakende satışlar da yüzde 0,5'lik piyasa beklentisini aşarak yüzde 1,1 arttı. Önceki ay perakende satışlardaki artış yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Çin ekonomisinden gelen veriler, küresel büyümeye yönelik beklentileri desteklerken yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelmesinde etkili oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KRİPTO PİYASASINA YARADI

Kripto para piyasasını destekleyen bir diğer gelişme petrol fiyatlarındaki gerileme oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına ilişkin muafiyet kararı, küresel petrol arzının artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarında yaşanabilecek kalıcı bir düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Daha düşük faiz beklentileri, Bitcoin ve diğer riskli varlıklara yönelik yatırımcı talebini artırabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

Bununla birlikte Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve küresel piyasalardaki belirsizliğin sürmesine neden oluyor.

BITCOIN'DE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, Bitcoin'deki son yükselişin önceki günlerde yaşanan kayıpların ardından gelen tepki alımlarından da kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in haftalık bazda yüzde 1,30 değer kaybetmiş olması, son 24 saatteki yükselişin önceki kayıpları telafi etmeye yetmediğini ortaya koyuyor.

Diğer büyük kripto para birimlerinde de haftalık görünümün ağırlıklı olarak negatif kalması, piyasadaki satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde Çin'den gelecek ekonomik veriler, petrol fiyatlarının seyri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerin kripto para fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.