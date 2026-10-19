Borsa İstanbul'da temettü takvimi yeni haftada devam ediyor. 20 Ekim 2026 Salı günü Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO), ikinci taksit kâr payı dağıtımı için hak kullanım tarihine ulaşacak. Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt ve net 0,0122699 TL temettü dağıtacak. İşte BEGYO temettü ödemesinin detayları ve yatırımcıların alacağı tutarlar.

BEGYO YARIN TEMETTÜ DAĞITACAK

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), 20 Ekim Salı günü ikinci taksit nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Şirketin açıklanan temettü tutarları şöyle;

Şirket Brüt temettü Net temettü BEGYO 0,0122699 TL 0,0122699 TL

BEGYO HİSSEDARLARI NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Açıklanan hisse başına net temettü tutarına göre yatırımcıların hak kazanacağı ödemeler şu şekilde hesaplanıyor;

Hisse adedi Net temettü 100 lot 1,23 TL 1.000 lot 12,27 TL 5.000 lot 61,35 TL 10.000 lot 122,70 TL 50.000 lot 613,50 TL 100.000 lot 1.226,99 TL

20 Ekim, temettü hak kullanım tarihi olacak. Temettü ödemesinin yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih ise hak kullanım tarihinden farklı olabilir.