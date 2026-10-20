Şirket, Bitcoin’in aşağı yönlü düşüş risklerini sınırlarken yükseliş potansiyelinden de yararlanmayı amaçlayan yeni tampon fonu (buffer ETF) için ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) resmi başvuruda bulundu.

The Block tarafından aktarılan bilgilere göre iShares Bitcoin Managed Protection ETF adı verilen ve borsa ekranlarında PBIT koduyla işlem görmesi planlanan yeni fon; doğrudan Bitcoin veya spot ETF tutmak yerine türev araç kombinasyonunu kullanacak.

Fonun temel çalışma prensibi şu şekilde kurgulandı:

• Dayanak Varlık: BlackRock’ın mevcut spot Bitcoin fonu olan iShares Bitcoin Trust (IBIT) temel varlık olarak kullanılacak.

• Türev Araç Mekanizması: IBIT ile bağlantılı alım ve satım (call/put) opsiyon sözleşmeleri, nakit ve kısa vadeli sabit getirili finansal enstrümanlarla harmanlanacak.

• Risk ve Getiri Sınırı: Satın alınan alım opsiyonları piyasadaki sert düşüşlere karşı bir tampon (koruma) kalkanı oluştururken, satılan opsiyonlar ise yatırımcının yararlanabileceği yukarı yönlü getiriye belirli bir tavan sınır (cap) koyacak.

BlackRock, SEC başvuru metninde fonun amacını şu sözlerle ifade etti:

"Bu fon, IBIT veya benzeri Bitcoin yatırım ürünlerinin yukarı yönlü getirilerine belirli bir sınıra kadar katılım sağlarken, aşağı yönlü risklere karşı da tanımlanmış bir düzeyde koruma sunmayı hedeflemektedir."

KRİPTO PORTFÖYÜNDE ALTCOIN YERİNE BTC VE ETH ISRARI

Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede BlackRock’ın bu adımının önemine dikkat çekti.

Seyffart, "Bu başvuru, BlackRock’ın Bitcoin temalı ürünlerdeki üçüncü resmi hamlesi oldu. Piyasadaki diğer varlık yöneticileri XRP, Solana ve Dogecoin gibi altcoin ürün yelpazelerini genişletmeye odaklanmışken BlackRock, yalnızca Bitcoin ve Ethereum odaklı kurumsal yapısını korumayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hamle, özellikle kripto para piyasalarındaki yüksek oynaklıktan çekinen ancak Bitcoin getirisinden de mahrum kalmak istemeyen muhafazakar ve kurumsal yatırımcı grubu için yeni bir alternatif sunmayı vaat ediyor.

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