Kocaeli'de yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren Argun Filo Kiralama'nın konkordato sürecinde dikkat çeken bir karar alındı. Daha önce konkordato projesi onaylanan şirketin kararı üst mahkeme tarafından kaldırılınca dosya yeniden açıldı. Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntılarla mücadele eden şirkete 4 ay daha süre tanıdı. Alacaklılara itiraz hakkı verilirken şirketin geleceği açısından yeni duruşma tarihi de belli oldu.

FİLO KİRALAMA ŞİRKETİNİN KONKORDATO SÜRESİ 4 AY UZATILDI

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğüne 30693 sicil numarasıyla kayıtlı Argun Filo Kiralama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato sürecinde yeni bir karar verildi.

Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Ekim 2026 tarihinde aldığı ara kararla şirketin kesin mühletinin aynı gün saat 14.00'ten itibaren 4 ay süreyle uzatılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca konkordato komiseri olarak görev yapan Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş'ın görevine devam etmesini kararlaştırdı.

ÜST MAHKEME ÖNCEKİ KONKORDATO KARARINI KALDIRDI

Argun Filo Kiralama'nın konkordato süreci Aralık 2024'te verilen geçici mühlet kararıyla başlamıştı.

Şirket hakkında Mayıs 2025'te bir yıllık kesin mühlet kararı verilirken, Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 13 Nisan 2026 tarihinde konkordato projesinin adi alacaklar yönünden tasdikine karar vermişti.

Ancak Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, 1 Ekim 2026 tarihinde söz konusu kararı kaldırdı.

Bunun üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühletinin 4 ay daha uzatılmasına karar verdi.

ALACAKLILARA 7 GÜN İTİRAZ SÜRESİ

Mahkemenin ilanına göre alacaklılar, kararın ilan edilmesinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itirazda bulunabilecek.

Alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren koşulların oluşmadığını delilleriyle ortaya koyarak konkordato talebinin reddini isteme hakkı bulunuyor.

YENİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Argun Filo Kiralama hakkında devam eden konkordato davasının bir sonraki duruşması 22 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kesin mühletin uzatılması, şirketin konkordato projesinin yeniden onaylandığı veya şirket hakkında iflas kararı verildiği anlamına gelmiyor.

Şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına ilişkin hukuki süreç mahkemenin denetiminde devam ediyor.