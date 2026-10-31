Fon kategorilerinde kıymetli madenler öne çıkarken, haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren fonları da açıklandı.

YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN KATEGORİ PARA PİYASASI OLDU

Yatırım fonları kategorisinde haftanın en fazla kazandıranı yüzde 0,52 yükselişle Para Piyasası Fonları oldu. En fazla değer kaybeden kategori ise yüzde 1,55 düşüşle Kıymetli Maden Fonları olarak kayıtlara geçti.

Bireysel emeklilik sistemi fonlarında ise haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 0,68 artışla Başlangıç Fonları oldu. Kıymetli Madenler kategorisi yüzde 1,48 düşüşle BES fonları arasında en fazla kayıp yaşayan kategori olarak öne çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU YÜZDE 758,88 YÜKSELDİ

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlayan fon, yüzde 758,88 yükselişle Azimut Portföy Birinci PY Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Haftanın en fazla değer kaybeden yatırım fonu ise yüzde 99,19 düşüşle MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlendi.

BES FONLARINDA TEKNOLOJİ FONU ZİRVEDE

Bireysel emeklilik sistemi fonlarında haftanın en fazla kazandıranı yüzde 2,55 getiriyle Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

BES kategorisinde haftanın en fazla kaybettiren fonu ise yüzde 3,61 değer kaybıyla Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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