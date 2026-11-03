Borsa İstanbul'da 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların odağında Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor. ABD'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik gerilim de küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Yurt içinde otomotiv pazarındaki sert daralma dikkat çekerken BIST 100 endeksinin güne yatay başlaması bekleniyor. İşte piyasaların açılışı öncesinde öne çıkan gelişmeler ve günün ekonomik takvimi.

PİYASALARDA NE OLDU?

Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ergun hakkında "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Otomotiv pazarında sert daralma yaşandı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,84 azalarak 80 bin 334 adede geriledi. Satışlardaki düşüş, otomotiv sektörünün görünümü açısından dikkat çekti.

ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'nı hedef aldığı bildirildi. ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine hava saldırıları düzenlediğine ilişkin haberler, bölgede jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Enerji arzı açısından stratejik öneme sahip boğazdaki gerilim, petrol fiyatları ve küresel risk iştahı bakımından önem taşıyor.

Trump'tan seçim öncesi çağrı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi.

ABD'de seçimlere ilişkin yargı kararı açıklandı. ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin vatandaş olmadığı öne sürülen seçmenlerin oylarının diğer oylardan ayrılmasını sağlamaya yönelik girişimini engelledi.

Rusya'nın Yaroslavl bölgesine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Rusya'daki Yaroslavl bölgesini insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki petrol rafinerisinde yangın çıktığına ilişkin haberler, enerji altyapısına yönelik saldırıları yeniden gündeme getirdi.

PİYASALARDA BUGÜN NE OLACAK?

Türkiye'de gözler enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları, faiz beklentileri ve Borsa İstanbul'un seyri açısından günün en önemli verisi olacak.

ABD'de ara seçimler yapılacak. ABD'li seçmenler bugün Kongre ara seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim sonuçlarının Kongre'deki güç dağılımını nasıl şekillendireceği, ABD'nin ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

ABD istihdam verileri takip edilecek. Yarın ADP özel sektör istihdam verisi, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor. Veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından takip edilecek.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri yeniden başlayacak. ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de üçlü görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerde savaşın sona erdirilmesi ve güvenlik düzenlemeleri ele alınacak.

Türkiye'nin kredi görünümü gündemde olacak. Capital Intelligence'ın 13 Kasım'da Türkiye raporunu yayımlaması bekleniyor. Moody's ise 18 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ile Türkiye'de enerji akışlarındaki aksamaların ülke kredi profilleri üzerindeki etkisini değerlendireceği bir webinar düzenleyecek.

BORSA İSTANBUL BUGÜN NASIL AÇILACAK?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 3 Kasım Salı gününe yatay başlaması bekleniyor.

Yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, işlem gününün önemli gündem maddesi olacak.

Küresel tarafta ise ABD ara seçimleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra enerji fiyatları ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler takip edilecek.

Özellikle enflasyon verisinin piyasa beklentilerinden sapması, bankacılık ve diğer faiz hassasiyeti yüksek hisselerde fiyat hareketlerini etkileyebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende’nin Kasım’da toplam 278.000 MWh enerji satış anlaşması yaptığı, toplam tutarın 897,7 milyon TL olduğu açıklandı.

ALBTN – Şirketin, 104 adet bağımsız bölümden oluşması planlanan Nişpark Projesi'ne ilişkin projelendirme ve avan proje onay çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

ALTBN – Adres Koru Üsküdar projesi kapsamında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin %68' arsa sahiplerine, %32 şirkete olacak şekilde imzalandığı açıklandı.

BAHKM – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 1.000.000 adet paya karşılık 120 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

CEMZY – Atilla Bingöl tarafından 3.017.043 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CWENE – Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan’ın üzerine uygulanan şahsi malvarlıklarının tedbirlerinin kaldırıldığı açıklandı.

CEMTS – Şirketin, Hassas Ölçü Haddeleme Sisteminin devreye alınması için planlı olarak Çelikhane ve Haddehane ünitesinde 2 – 11 Kasım arasında üretime geçici ara verileceği, duruşun satışlara ve denge çubuğu üretim faaliyetlerine etkisi olmayacağı açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 64,3 milyon TL tutarında pamuk alım anlaşması imzaladığı açıklandı.

DOFER – Şirketin GES yatırımı kapsamında OEDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşması imzaladığı açıklandı.

DOFRB – ABD’de taşınmaz alınmasına karar verildiği, masrafların kredi ile karşılanmasının ön görüldüğü açıklandı.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

ECOGR – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ecogreen Elektrik, 260 MWe kapasiteli Kütahya RES projesinde YEKA RES-2026 yarışmasını 3,50 euro/kWh elektrik fiyatı ve 72.000 euro/MWe katkı payı teklifiyle kazanmak için en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

KARTN – Şirketin, Kocaeli’de yer alan ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ve hurda niteliğinde bulunan KM1 makinesinin 1,4 milyon dolara satışı kapsamında anlaşma sağlandığı açıklandı.

KCAER – Şirketin, 68,3 milyon dolar tutarında çelik profil siparişi alındığı açıklandı.

KZBGY – Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Ekim ayında toplam 128 adet devremülk satışı sözleşmesi yapıldığı, sözleşme bedelinin 160,8 milyon TL olduğu açıklandı.

MEDTR – İzmir Tire’de bulunan üretim tesisine mevcut GES’e ek olarak yeni bir yatırım gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

METEN – Şirketin, 320 MWe kapasiteli Sivas RES YEKA yarışmasını 3,50 euro/kWh elektrik satış fiyatı ve 9,6 milyon euro payı teklifiyle kazandığı açıklandı.

MNDRS – Şirketin, planlı bakım çalışmaları nedeniyle Baklacı JES’te üretime 3 – 7 Kasım arasında ara verileceği açıklandı.

TCELL – AGHOL’e ait TOGG sermayesinin %11 oranına karşılık gelen 796.567.640 adet payın toplam 88 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

TRHOL – 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

TCKRC – Şirketin, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün onaylı tedarikçisi olmaya hak kazandığı açıklandı.

TRALT – Şirketin, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen hiçbir fonda yatırımı bulunmadığı açıklandı.

VESTL – Şirkete ait TOGG sermayesinin %23’üne karşılık gelen 1.665.550.520 adet payın toplam 184 milyon euro bedelle TVF’ye devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIMLAR

BIST şirketlerinin 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde

ASTOR – FMR LLC tarafından 181,73 – 186,12 TL fiyat aralığından 7.580.920 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,18’e yükseldi.

ASTOR – FIL Limited tarafından 181,73 – 186,12 TL fiyat aralığından 7.580.920 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,18’e yükseldi.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 34,70 – 37,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 49,80 – 49,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 13,34 – 13,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 271.798 adet pay 20,18 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 7,12 – 7,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 45,60 – 46,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 201,60 – 205,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 202.203 adet pay 2,60 – 2,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım 10,35 – 10,88 TL fiyat aralığından 820.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,00’a yükseldi.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 141,00 – 142,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,79’a yükseldi.

BIMAS – Mustafa Latif Topbaş tarafından 355,72 TL fiyattan 125.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,31’e yükseldi.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 392.095 adet pay 1,30 – 1,33 TL fiyat aralığından geri alındı.

BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 4,76 – 4,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 231.500 adet pay 4,33 TL fiyattan geri alındı.

BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 39,60 – 40,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.880 adet pay 88,10 – 88,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 10,56 – 10,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,49 – 5,53 TL fiyat aralığından 100.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı %46,50’ye yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 234.027 adet pay 5,25 – 5,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 14,45 – 14,57 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,39’a yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 76,65 – 77,85 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,14’e yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 11,26 – 12,35 TL fiyat aralığından 5.039.367 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,08’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 701.421 adet pay 13,27 – 13,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 12,97 – 13,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETYAT – Bank of America Corporation tarafından 9,79 – 9,94 TL fiyat aralığından 111.110 adet alış ve 12.180 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,01’e yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,38 TL fiyattan 1.917.841 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,24’e yükseldi.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 2,-11 – 2,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.100 adet pay 5,76 – 5,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 196.626 adet pay 20,78 – 21,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE -Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.771 adet pay 9,45 TL fiyattan geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.469 adet pay 17,34 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 245,70 – 250,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Macit Aydın tarafından 5,33 – 5,70 TL fiyat aralığından 625.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,63’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 315.399 adet pay 4,71 – 4,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 3,65 TL fiyattan 20.906 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,69’a yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 272.251 adet pay 2,78 – 2,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,67 – 6,06 TL fiyat aralığından 1.955.981 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,15’e yükseldi.

IZENR & IZMDC – IZMDC tarafından 2,84 – 3,10 TL fiyat aralığından 2.810.660 adet IZENR payı alınırken, IZMDC’nin IZENR’deki payı %62,97’ye yükseldi.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,18 – 2,23 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,81’e yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 46,00 – 48,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 134.928 adet pay 33,34 – 36,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 189.548 adet pay 5,02 – 5,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 240.434 adet pay 18,35 – 19,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.344 adet pay 9,94 – 10,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 431.782 adet pay 19,57 – 19,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARBL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.027 adet pay 6,92 – 7,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 104.413 adet pay 32,22 – 32,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.758.167 adet pay 31,92 – 34,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

MDNRS – Akça Holding tarafından 9,13 – 9,86 TL fiyat aralığından 317.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,20’ye yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,08 TL fiyattan 141.277 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

MOGAN – Güriş İnşaat tarafından 7,36 TL fiyattan 271.904 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,07’ye yükseldi.

MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 11,67 – 11,85 TL fiyat aralığından 150.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %71,12’ye yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.498 adet pay 33,80 – 34,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 84.000 adet pay 81,90 – 86,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 17,94 – 18,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 66.765 adet pay 4,05 – 4,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Nevhan Gündüz tarafından 17,41 – 18,60 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,86’ya yükseldi.

OBAMS – Alpinvest Yatırım tarafından 3,47 – 4,49 TL fiyat aralığından 2.835.025 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,03’e yükseldi.

PRZMA – Bank of America Corporation tarafından 6,63 – 6,68 TL fiyat aralığından 646.012 adet alış ve 481.545 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,12’ye yükseldi.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 9,87 – 10,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.550 adet pay 28,33 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 630.000 adet pay 1,58 – 1,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 2,93 – 3,20 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,48’e yükseldi.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 117.000 adet pay 19,63 – 20,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 6,89 – 6,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.198.564 adet pay 1,50 – 1,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 183,90 – 192,50 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,75’e yükseldi.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 186,10 – 186,50 TL fiyat aralığından 7.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,92’ye yükseldi.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 3,21 TL fiyattan geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 69.723 adet pay 6,30 TL fiyattan geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 21,00 TL fiyattan geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 187,30 – 189,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 99,20 TL fiyattan geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.400.000 adet pay 1,63 – 1,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 5,01 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 327.012 adet pay 5,73 – 5,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 545.000 adet pay 5,51 – 5,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 291.877 adet pay 5,88 – 6,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

3 Kasım 2026 Salı bugün nakit temettü ödeyecek ve sermaye artırımı yapacak şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)