Bloomberg'in haberine göre şirket, söz konusu ödemenin 6 ay kaydırılarak 23 Nisan 2027'ye ötelenmesi amacıyla tahvil sahiplerine resmi muvafakat talebinde bulundu.

Tahvil sahiplerine iletilen bilgilendirme metninde Zorlu Enerji (ZOREN), Mart 2027 dönemine kadar beklenen nakit girişlerinin borç yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kalabileceğini bildirdi.

Erteleme talebiyle likiditesini korumayı hedefleyen şirket, bu süreçte finansal yapısını optimize etmek adına yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Süreç kapsamında daha önce Houlihan Lokey ve Servo Capital finansal danışman olarak yetkilendirilmişti.

SON KARAR 23 KASIM'DAKİ OYLAMADA VERİLECEK

Faiz ödemesinin ertelenebilmesi için tahvil sahiplerinin onayı şart. 23 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek oylamada, toplam tahvil anaparasının en az yüzde 75'ini temsil eden yatırımcıların katılımı ve 'evet' oyu vermesi gerekiyor. Bu eşik aşılmadığı takdirde erteleme kararı yürürlüğe girmeyecek.

PİYASALARDA SIKILAŞMA VE BORÇ BASKISI BÜYÜYOR

• Tahvillerde Sert İskonto: Borç ödeme kapasitesine ilişkin kaygıların artmasıyla Zorlu Enerji tahvilleri perşembe günü nominal değerinin yaklaşık yüzde 55’i seviyesinde işlem gördü.

• Fitch Not İndirmişti: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, eylül ayında şirketin kredi notunu B- seviyesine düşürmüş ve negatif izlemeye almıştı. Fitch, şirketin nakit faiz giderlerinin 2026'da nakit bazlı FAVÖK'ün yüzde 65'ine ulaşacağını öngörüyor.

• Holding Bünyesindeki İkinci Yapılandırma: Zorlu Enerji'nin erteleme adımı, aynı grup çatısı altındaki Vestel Elektronik'in borç yapılandırma sürecinin devam ettiği döneme denk geldi. Bu durum, gruptaki borçluluk ve yüksek finansman maliyetleri konusunu yeniden piyasaların gündemine taşıdı.