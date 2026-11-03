Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden, Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Zorlu Holding tarafından duyuruldu. Vestel ve Korteks gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran grubun büyümesinde rol oynayan Zorlu'nun cenaze programı da açıklandı.

ZORLU HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, Zorlu'nun Türkiye'nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sunduğu belirtilerek, grubun uluslararası ölçekte büyümesine öncülük ettiği vurgulandı.

Şirket, Zorlu'nun çalışma hayatında benimsediği "Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem" anlayışının grubun kurumsal mirasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze programı da açıklandı.

Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Ailesi, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, bunun yerine isteyenlerin sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmasını istedi.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesinin tekstil sektöründeki faaliyetleriyle başladı.

İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini attı.

1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında bir araya getirdi.

VESTEL'İ 1994 YILINDA BÜNYESİNE KATTI

Ahmet Nazif Zorlu'nun iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katması oldu.

Bu adımla birlikte grup, tekstilin yanı sıra elektronik ve beyaz eşya alanlarında da faaliyetlerini genişletti.

Zorlu Holding sonraki yıllarda enerji, gayrimenkul, metalurji, savunma sanayisi ve e-mobilite gibi farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştirdi.

Ahmet Nazif Zorlu, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyordu.