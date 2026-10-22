Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2026 yılı devlet katkısından üst sınır üzerinden yararlanmak isteyenler için ödeme takvimi önem kazandı. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 45 güne kadar bloke süresi yaşanabildiğine dikkat çekerek, katılımcıları 15 Kasım’a kadar ödeme yapmaları konusunda uyardı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılında devlet katkısının üst sınırından yararlanmak için toplam 396 bin 360 TL katkı payı ödenmesi gerekiyor. Bu tutar karşılığında alınabilecek azami devlet katkısı ise 79 bin 272 TL olarak hesaplanıyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELERDE 15 KASIM UYARISI

Yıl sonuna yaklaşırken BES hesabına katkı payı yatırmayı planlayanların ödeme yöntemine dikkat etmesi gerekiyor. Zeynep Candan Aktaş, kredi kartıyla yapılan ödemelerde bloke süresinin emeklilik şirketine ve kullanılan karta göre değişebildiğini, bu sürenin 45 güne kadar uzayabildiğini belirtti.

Bloke nedeniyle ödemenin yıl sonuna kadar ilgili BES sözleşmesine işlenememe ihtimali bulunuyor. Bu nedenle 2026 yılı devlet katkısından yararlanmak isteyenlerin kredi kartıyla yapacakları ödemeleri en geç 15 Kasım’a kadar gerçekleştirmeleri öneriliyor.

NAKİT ÖDEMELERDE YIL SONU TAKVİMİ

Aktaş’ın paylaşımında nakit ödemeler için farklı bir takvime de dikkat çekiliyor. Katılımcılar, kendi emeklilik şirketlerinden teyit etmek şartıyla 31 Aralık’a kadar nakit ödeme yapmayı değerlendirebiliyor.

Ancak ödemenin hangi tarihte şirket hesabına geçtiğinin ve ilgili BES sözleşmesine ne zaman işlendiğinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

BES DEVLET KATKISINDA ÜST LİMİT NASIL HESAPLANIYOR?

2026 yılında devlet katkısının üst sınırından yararlanabilmek için 396 bin 360 TL katkı payı ödenmesi gerekiyor. Bu tutar, yıllık brüt asgari ücret toplamına karşılık geliyor. Söz konusu ödeme üzerinden alınabilecek azami devlet katkısı 79 bin 272 TL seviyesinde bulunuyor.

Birden fazla BES sözleşmesi bulunan katılımcılar için devlet katkısı üst limiti sözleşme başına değil, kişi bazında hesaplanıyor. Farklı emeklilik şirketlerinde birden fazla hesabı bulunanların katkı payları birlikte değerlendiriliyor. Dolayısıyla her sözleşme için ayrı ayrı azami devlet katkısı alınamıyor.

DEVLET KATKISINDA HAK EDİŞ SÜRESİNE DİKKAT

BES’te devlet katkısı hesabına aktarılan tutarların tamamına hak kazanılması, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişiyor. EGM tarafından açıklanan kurallara göre hak ediş oranları şöyle:

En az 3 yıl sistemde kalanlar: Devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’i

En az 6 yıl sistemde kalanlar: Yüzde 35’i

En az 10 yıl sistemde kalanlar: Yüzde 60’ı

Emeklilik, vefat veya maluliyet durumları: Yüzde 100’ü

Bu nedenle devlet katkısının üst sınırına ulaşmak kadar, katkı tutarlarına hangi koşullarda ve ne zaman tam olarak hak kazanılacağının da dikkate alınması gerekiyor.

Kaynak: Haber7