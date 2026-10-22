Hisse senetlerindeki kazanç tahvil ve benzeri yatırımlardaki kayıpları telafi edemezken, enerji şirketleri fonun portföyünde olumlu ayrıştı.

NORVEÇ REFAH FONU’NDA FAİZ BASKISI

Norges Bank Investment Management tarafından yönetilen Norveç Refah Fonu’nda hisse senetleri yüzde 0,5 getiri sağladı. Buna karşın sabit getirili yatırımlar yüzde 3,5 değer kaybetti. Hisse senetlerindeki sınırlı kazanç, sabit getirili varlıklardaki kaybı karşılamaya yetmedi.

Fonun toplam getirisi, Norveç Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen karşılaştırma ölçütünün 0,18 puan altında kaldı.

Fonun CEO yardımcısı Trond Grande, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde artan faiz oranlarının etkisine dikkat çekti. Grande, fon getirisinin sıfıra yakın seyrettiğini ve sabit getirili yatırımlardaki zayıf performans nedeniyle dönemin hafif negatif sonuçlandığını belirtti.

ENERJİ ŞİRKETLERİ POZİTİF AYRIŞTI

Fonun diğer yatırım alanlarında ise pozitif getiriler kaydedildi. Halka açık olmayan gayrimenkul yatırımları yüzde 0,4, halka açık olmayan yenilenebilir enerji altyapısı yatırımları ise yüzde 7,5 getiri sağladı.

Hisse senedi yatırımlarında sektörler arasında belirgin performans farklılıkları yaşandı. Grande’nin değerlendirmesine göre enerji şirketleri en fazla değer kazanan sektörler arasında yer alırken elektrik ve gayrimenkul gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerde kayıplar görüldü.

TEKNOLOJİ DEVLERİ FONUN ÖNEMLİ YATIRIMLARI ARASINDA

1990’larda kurulan Norveç Refah Fonu, ülkenin petrol gelirlerini yurt dışındaki varlıklara yatırım yaparak değerlendiriyor. Dünya genelinde 7 bin 200’den fazla şirkette yatırımı bulunan fon, küresel hisse senedi piyasalarında önemli bir konuma sahip.

Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com ve Meta Platforms, fonun en büyük yatırımları arasında yer alıyor. Büyük teknoloji şirketleri ve yapay zekâ hisselerinin portföydeki ağırlığı, fonun performansını bu şirketlerin hisse fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha duyarlı hale getiriyor.

Kaynak: Dünya