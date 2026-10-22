61 ilde yer alan toplam 725 arsa, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

Satışa sunulacak gayrimenkullerin toplam yüz ölçümü yaklaşık 3 milyon 450 bin metrekareyi bulurken, toplam muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

Açık artırma usulüyle düzenlenecek ihalede nihai satış fiyatları, katılımcıların sunacağı tekliflere göre şekillenecek.

UYGUN ÖDEME ŞARTLARI VE PEŞİN ALIM İNDİRİMİ

Fiyatların 400 bin TL’den başladığı dev açık artırmada, yatırımcılara esnek ödeme seçenekleri sunuluyor:

• Vadeli Ödeme: Gayrimenkulün niteliğine göre yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı sağlanacak.

• Peşin Ödeme İndirimi: Vadeli satış listesinde yer alan ve "Satış Şekli" bölümünde şartları belirtilen belirli taşınmazların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanacak.

• Sadece Peşin Satışlar: Portföydeki bazı özel arsalar ise yalnızca tek seferde peşin ödeme şartıyla ihaleye çıkarılacak.

SANAYİDEN KONUTA FARKLI KULLANIM ALANLARI

Açık artırma kapsamında satışa çıkacak 725 taşınmaz; konut, ticaret, sanayi, turizm, eğitim, tarım, depolama, lojistik ve rekreasyon alanları gibi oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor.

Ayrıca listede akaryakıt istasyonu imarlı arsalar, plansız araziler ve ağaçlandırılacak alanlar da yer alıyor.