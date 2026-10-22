Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik yetkisine dayanılarak hazırlanan yeni düzenlemeyle, televizyondan mobilyaya, elektronikten turizme kadar pek çok alanda taksit sınırları netleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu yeni taksit tablosu ürün gruplarına göre şu şekilde düzenlendi:

• Televizyon (Fiyata Göre Değişiyor):



o Fiyatı 5.000 TL’nin altında olan televizyonlarda en fazla 9 taksit,

o Fiyatı 5.000 TL ve üzerinde olan televizyonlarda ise en fazla 4 taksit yapılabilecek.

• Elektronik & Tablet: Tablet bilgisayar alımlarında üst sınır 6 ay olurken; video, kamera ve ses sistemlerinde en fazla 4 taksit uygulanacak.

• Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri & Mobilya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda ve elektrikli küçük ev aletlerinde fiyat sınırı olmaksızın 9 aya kadar taksit yapılabilecek. Koltuk takımı, yatak odası gibi mobilya alışverişlerinde de üst sınır 9 ay olarak belirlendi.

• Yurt İçi Seyahat & Konaklama: En uzun vade imkânı turizm sektörüne tanındı. Yurt içi hava yolu, seyahat acentesi ve konaklama harcamalarında 18 aya kadar taksit imkânı sunulacak.

• Taşıt alımları: Taşıt alımlarında fatura düzenlemelerine göre 48 aya kadar taksit yapılabilecek. 2 milyon TL üzerindeki taşıtlarda ise taksit uygulanamayacak.

• Altın alımları: Basılı ve külçe hâlinde olmayan kuyumda 3 ay taksit yapılabilecek. Diğer kuyumlarda taksit uygulanamayacak.

KREDİ KARTI ALIŞVERİŞLERİ BU DÜZENLEMEYE TÂBİ DEĞİL

Yeni karardaki en kritik detay ise ödeme yöntemleri arasındaki ayrım oldu. Açıklanan bu vade sınırları, yalnızca senetli satışlar gibi doğrudan satıcı ile tüketici arasında yapılan taksitli işlemleri kapsıyor.

Kredi kartı, alışveriş kredisi veya tüketici finansmanı kullanılarak yapılan alımlarda ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenen mevcut kurallar ve taksit limitleri uygulanmaya devam edecek.

Tüketicilerin alışveriş yaparken ödeme yöntemine göre taksit imkânının değişeceğini göz önünde bulundurması gerekiyor.