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Küresel piyasalarda haftanın en kritik işlem gününe girilirken, altın fiyatlarında gözlenen geri çekilme dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam duyuracağı faiz kararı ve politika metninde yer alacak sinyaller öncesinde yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor.

Karar öncesi uluslararası piyasalarda ons altın, 4.000 dolar psikolojik sınırının hemen üzerinde tutunma mücadelesi veriyor.

Uluslararası piyasalarda ons başına 4.042 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan sarı metal, yurt içi piyasalarda ise hem döviz kurunun seyri hem de ons fiyatındaki hareketliliğin etkisiyle işlem görüyor.

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Güne 6.481 TL bandından başlayan gram altın, yatırımcıların ve fiziki talepte bulunan tasarruf sahiplerinin odağında yer alıyor.

Piyasa uzmanları, Fed'in faiz patikasına dair vereceği mesajların yanı sıra Fed Başkanı’nın basın toplantısında kullanacağı tonlamanın altın tarafında yönü tayin edeceğini vurguluyor.

Karar sonrasında oynaklığın artabileceği uyarısında bulunan analistler, 4.000 dolar eşiğinin teknik açıdan ana destek konumunu sürdürdüğünü ifade ediyor.

Altında kritik eşik sınanıyor 28 Ekim güncel fiyatlar, Görsel 1

28 EKİM 2026 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Altın satış fiyatları saat 07:05 itibarıyla şu seviyelerde seyrediyor:

• Gram Altın: 6.481,78 TL

• Çeyrek Altın: 10.626,00 TL

• Yarım Altın: 21.246,00 TL

• Tam Altın: 42.105,30 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.356,00 TL

• Gremse Altın: 105.586,14 TL

• Ons Altın: 4.042,97 dolar

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