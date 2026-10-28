Fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ÜÇ YÖNETİCİNİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEDBİR KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında daha önce Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmıştı.

Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, üç ismin mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemleri için bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması istenmişti.

Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri gibi işlemler tedbir kapsamına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde alınan son kararla Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.

Kaynak: Ekonomim