Şirketin 9 aylık net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 30,6 milyon seviyesinden 7,6 milyon seviyesine geriledi. FAVÖK ise negatiften pozitife geçti.

Findtables tarafından 10 Kasım 2026 tarihli finansal özet raporda yer alan verilere göre HUBVC, 2026 yılının ilk dokuz ayında 43 milyon 145 bin 187 tutarında satış gerçekleştirdi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde satış kalemi 323 bin 271 negatif seviyedeydi.

HUBVC'NİN FAVÖK'Ü POZİTİFE DÖNDÜ

Şirketin finansal sonuçlarında öne çıkan gelişmelerden biri FAVÖK tarafında yaşandı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 24 milyon 659 bin 321 negatif seviyede bulunan FAVÖK, 2026'nın aynı döneminde 22 milyon 986 bin 157 pozitif olarak kaydedildi.

Brüt kâr da 43 milyon 145 bin 187 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde brüt kâr kalemi 323 bin 271 negatif olarak açıklanmıştı.

NET DÖNEM ZARARI 7,6 MİLYONA İNDİ

HUBVC'nin net dönem zararı, 2025 yılının ilk dokuz ayındaki 30 milyon 695 bin 231 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde 7 milyon 629 bin 394 seviyesine geriledi.

Buna karşılık net parasal pozisyon kazançları/kayıpları kalemindeki negatif tutar 530 bin 465 seviyesinden 17 milyon 361 bin 320 seviyesine yükseldi.

HUBVC'NİN ÖZET GELİR TABLOSU

Kalem 2026/9 2025/9 Satışlar 43.145.187 -323.271 Brüt kâr 43.145.187 -323.271 FAVÖK 22.986.157 -24.659.321 Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) -17.361.320 -530.465 Net dönem kârı (zararı) -7.629.394 -30.695.231

HUBVC hisseleri yüzde 5,65’lik yükselişle 2,43 TL’den kapanışı yaptı.

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