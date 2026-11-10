Aracı kurumun günlük net işlem hacmi yaklaşık 2,49 milyar TL eksi olarak gerçekleşirken, kurumun en çok alım ve satış yaptığı hisseler de belli oldu.

Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA'nın alım tarafında en fazla işlem gerçekleştirdiği hisse Tursg oldu. TURSG hisselerinde 9 milyon 642 bin 379 lot net alım yapılırken, bu işlemlerin ortalama maliyeti 3,399 TL olarak kaydedildi.

TURSG'yi 6 milyon 346 bin 671 lotla TCELL, 5 milyon 794 bin 885 lotla BTCIM, 2 milyon 942 bin 106 lotla INFO ve 2 milyon 723 bin 37 lotla THYAO takip etti.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TURSG 9.642.379 13,26 3,399 TCELL 6.346.671 8,73 96,338 BTCIM 5.794.885 7,97 1,893 INFO 2.942.106 4,05 0,688 THYAO 2.723.037 3,74 313,83

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ilk sırada HEKTS yer aldı. BofA, HEKTS hisselerinde 17 milyon 107 bin 281 lot net satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerin ortalama maliyeti 1,732 TL oldu.

HEKTS'nin ardından 16 milyon 970 bin 242 lotla CANTE, 14 milyon 284 bin 216 lotla ADESE, 8 milyon 753 bin 874 lotla SASA ve 6 milyon 785 bin 282 lotla AKFYE geldi.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) HEKTS -17.107.281 6,14 1,732 CANTE -16.970.242 6,09 0,992 ADESE -14.284.216 5,13 0,539 SASA -8.753.874 3,14 1,581 AKFYE -6.785.282 2,44 3,052

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