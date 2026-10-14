Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşte en çok alım satım yapılan hisseler...
Aracı kurumun paylaştığı verilere göre, alım tarafında EYILZV, ICIOKV ve GAIKSV ilk sıralarda yer alırken satış tarafında AOIJZV, ICIOPV ve ISCTR öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|EYILZV
|32.004.116
|4,51
|0,01
|ICIOKV
|28.503.993
|4,02
|0,01
|GAIKSV
|27.665.128
|3,90
|0,01
|GAIKTV
|27.257.109
|3,84
|0,01
|GAIKRV
|21.909.878
|3,09
|0,01
|Diğer
|572.472.768
|80,65
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|AOIJZV
|-12.549.000
|5,82
|0,02
|ICIOPV
|-9.935.581
|4,61
|0,03
|ISCTR
|-6.787.553
|3,15
|12,969
|AOIJPV
|-5.555.425
|2,58
|0,161
|AAIFTV
|-5.045.068
|2,34
|0,241
|Diğer
|-175.817.761
|81,51
|—
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