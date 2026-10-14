Aracı kurumun paylaştığı verilere göre, alım tarafında EYILZV, ICIOKV ve GAIKSV ilk sıralarda yer alırken satış tarafında AOIJZV, ICIOPV ve ISCTR öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet EYILZV 32.004.116 4,51 0,01 ICIOKV 28.503.993 4,02 0,01 GAIKSV 27.665.128 3,90 0,01 GAIKTV 27.257.109 3,84 0,01 GAIKRV 21.909.878 3,09 0,01 Diğer 572.472.768 80,65 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet AOIJZV -12.549.000 5,82 0,02 ICIOPV -9.935.581 4,61 0,03 ISCTR -6.787.553 3,15 12,969 AOIJPV -5.555.425 2,58 0,161 AAIFTV -5.045.068 2,34 0,241 Diğer -175.817.761 81,51 —

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