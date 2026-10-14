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Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşte en çok alım satım yapılan hisseler...

Aracı kurumun paylaştığı verilere göre, alım tarafında EYILZV, ICIOKV ve GAIKSV ilk sıralarda yer alırken satış tarafında AOIJZV, ICIOPV ve ISCTR öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
EYILZV 32.004.116 4,51 0,01
ICIOKV 28.503.993 4,02 0,01
GAIKSV 27.665.128 3,90 0,01
GAIKTV 27.257.109 3,84 0,01
GAIKRV 21.909.878 3,09 0,01
Diğer 572.472.768 80,65

İş Yatırım gün sonu alım satım listesi, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
AOIJZV -12.549.000 5,82 0,02
ICIOPV -9.935.581 4,61 0,03
ISCTR -6.787.553 3,15 12,969
AOIJPV -5.555.425 2,58 0,161
AAIFTV -5.045.068 2,34 0,241
Diğer -175.817.761 81,51

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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