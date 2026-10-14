Şirket, finansal sonuçların açıklanacağı tarihe kadar sessiz dönem uygulayacak.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal raporlarının açıklanacağı tarihi paylaştı.

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu döneme ait finansal raporların 26 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

TÜRK TRAKTÖR’DE SESSİZ DÖNEM BAŞLAYACAK

Türk Traktör, kurumsal politikaları kapsamında finansal tabloların açıklanmasına kadar sessiz dönem uygulayacak. Bu süreçte, kamuya açıklanmış bilgiler dışında şirketin finansal durumu hakkında bilgi verilmeyecek.

Sessiz dönem boyunca analistlerin, yatırımcıların ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının şirketin finansal durumuna ilişkin toplantı talepleri kabul edilmeyecek. Aynı konudaki sorular da yanıtlanmayacak.

Şirketin 2026 yılının ilk 9 aylık finansal performansına ilişkin ayrıntılar, planlanan açıklama tarihi olan 26 Ekim’de takip edilecek.

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