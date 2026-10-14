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Borsa İstanbul’da gününün sona ermesiyle Bank of America’nın (BofA) alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.

Aracı kurum dağılımı verilerine göre, alım tarafında INFO, CANTE ve TURSG ilk sıralarda yer alırken satış tarafında SASA, MARTI ve AKBNK öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
INFO 11.784.486 10,22 1,187
CANTE 11.558.504 10,03 1,072
TURSG 8.803.547 7,64 5,513
ISCTR 6.765.207 5,87 13,101
KTLEV 5.458.561 4,73 7,089
Diğer 70.916.827 61,51

Bank of America (BofA) bugün satış tarafında! SASA listenin başında, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
SASA -33.047.848 16,83 1,843
MARTI -16.500.127 8,40 1,729
AKBNK -9.063.236 4,62 67,584
HDFGS -8.403.873 4,28 1,914
KOCMT -7.588.610 3,87 2,633
Diğer -121.732.253 62,00

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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