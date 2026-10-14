Borsa İstanbul’da gününün sona ermesiyle Bank of America’nın (BofA) alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.
Aracı kurum dağılımı verilerine göre, alım tarafında INFO, CANTE ve TURSG ilk sıralarda yer alırken satış tarafında SASA, MARTI ve AKBNK öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|INFO
|11.784.486
|10,22
|1,187
|CANTE
|11.558.504
|10,03
|1,072
|TURSG
|8.803.547
|7,64
|5,513
|ISCTR
|6.765.207
|5,87
|13,101
|KTLEV
|5.458.561
|4,73
|7,089
|Diğer
|70.916.827
|61,51
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|-33.047.848
|16,83
|1,843
|MARTI
|-16.500.127
|8,40
|1,729
|AKBNK
|-9.063.236
|4,62
|67,584
|HDFGS
|-8.403.873
|4,28
|1,914
|KOCMT
|-7.588.610
|3,87
|2,633
|Diğer
|-121.732.253
|62,00
|—
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