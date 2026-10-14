Aracı kurum dağılımı verilerine göre, alım tarafında INFO, CANTE ve TURSG ilk sıralarda yer alırken satış tarafında SASA, MARTI ve AKBNK öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet INFO 11.784.486 10,22 1,187 CANTE 11.558.504 10,03 1,072 TURSG 8.803.547 7,64 5,513 ISCTR 6.765.207 5,87 13,101 KTLEV 5.458.561 4,73 7,089 Diğer 70.916.827 61,51 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SASA -33.047.848 16,83 1,843 MARTI -16.500.127 8,40 1,729 AKBNK -9.063.236 4,62 67,584 HDFGS -8.403.873 4,28 1,914 KOCMT -7.588.610 3,87 2,633 Diğer -121.732.253 62,00 —

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