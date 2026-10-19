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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) hareketli bir işlem günü geride kaldı. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda hafif bir artış kaydederek 6 milyon 625 bin liraya ulaştı.

Güne 6 milyon 622 bin lira seviyesinden başlayan standart altının kilogram fiyatı, seans içerisinde en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 655 bin lira seviyelerini gördü.

Günün tamamlanmasıyla birlikte altın, cuma günkü kapanışa kıyasla %0,04 oranında sınırlı bir primle 6 milyon 625 bin lira seviyesinden günü kapattı. İşlemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyat ise 6 milyon 631 bin lira olarak gerçekleşti.

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İŞLEM HACMİ 2,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre gün genelinde piyasanın işlem hacmi ve miktarı şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam İşlem Miktarı: 393,02 kilogram

• Toplam İşlem Hacmi: 2 milyar 591 milyon 3 bin 997,18 TL

• Toplam İşlem Sayısı: 24 adet

Tüm kıymetli metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi de aynı tutarla 2,59 milyar lira seviyesinde kayıtlara geçti.

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ONS BAZINDA İŞLEM DETAYLARI

Dolar/ons bazında bakıldığında ise önceki günü 4.175,90 dolardan kapatan ons altın; gün içinde en düşük 4.129,10 dolar, en yüksek 4.164,15 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Gün içinde ağırlıklı ortalama fiyatı 4.145,00 dolar seviyesinde oluştu.

ALTIN BORSASINDA EN HAREKETLİ KURUMLAR

Gün boyunca Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Yapı ve Kredi Bankası

• INTL HRM Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.602,12 6.603,01 % -0.46 18:16
Ons Altın / TL 205.386,34 205.430,17 % -0.43 18:31
Ons Altın / USD 4.145,05 4.145,57 % -0.5 18:31
Çeyrek Altın 10.563,38 10.795,92 % -0.46 18:16
Yarım Altın 21.060,75 21.591,83 % -0.46 18:16
Ziynet Altın 42.253,54 43.051,61 % -0.46 18:16
Cumhuriyet Altını 43.753,00 44.414,00 % -0.07 17:00
Tüm Altın Fiyatları

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