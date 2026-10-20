Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda ons altın gerilerken, yurt içinde gram altın 6.600 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ekim 2026 Salı günü güncel altın alış satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI FED KARARI ÖNCESİNDE GERİLEDİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler nedeniyle baskı altında kaldı.

Salı günü Asya işlemlerinde spot altın yüzde 0,3 düşüşle 4.126,84 dolara kadar gerilerken, aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 kayıpla 4.146 dolara indi.

Piyasaların odağında 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısı bulunuyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararı ve Fed yetkililerinin para politikasının geleceğine ilişkin açıklamaları, değerli metallerin yönü açısından önem taşıyor.

20 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

20 Ekim sabah saatlerinde serbest piyasada altın alış satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.607,72 TL Satış 6.608,62 TL

Çeyrek altın: Alış 10.572,36 TL Satış 10.805,09 TL

Yarım altın: Alış 21.079,07 TL Satış 21.610,62 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.290,76 TL Satış 43.088,39 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL Satış 43.719,00 TL

Ons altın: Alış 4.141,15 dolar Satış 4.141,87 dolar

Ziynet altını: Alış 42.290,30 TL Satış 43.089,06 TL

Ata altın: Alış 43.573,29 TL Satış 44.672,29 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL Satış 108.877,00 TL