Fon Koordinasyon Kurulunun yedinci toplantısının ardından fon tasfiye sürecine ilişkin yeni rakamlar açıklandı. Tasfiyesi tamamlanan fon sayısı 84'e yükselirken, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL ödeme yapıldı. Kalan 47 fon için çalışmalar sürerken, TBMM'deki kanun teklifinin yasalaşmasıyla ara ödemelerin hızlandırılması hedefleniyor.

55 BİN 755 HESABA 49,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Tasfiye sürecinin başından bu yana yatırımcılara ait 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.

Son gelişmeler kapsamında Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinde de ilerleme kaydedildi.

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla ödemelerine başlanan 31 fondan 18'inin tasfiyesi 21 Ekim itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapıldı.

Hedef Portföy bünyesindeki kalan 13 fonun tasfiyesine yönelik çalışmaların da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

HAKSIZ KAZANÇLARIN GERİ ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, fon işlemlerinden elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçlerin Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takip edildiği belirtildi.

Tasfiye işlemlerinin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesi ve mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya en yüksek değerde ödeme yapılması hedefleniyor.

FON TASFİYESİNİN TAKİBİ KUTLUHAN TAŞKIN'A VERİLDİ

Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük takibini yürütmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.

Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kuruluşların, kendi yetki alanlarındaki gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.

FON TASFİYESİNDE GÖZLER TBMM'DEKİ KANUN TEKLİFİNDE

Fon tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor.

İletişim Başkanlığı, teklifin kısa süre içinde yasalaşmasının beklendiğini bildirdi.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından kalan fonlara ilişkin ara ödeme süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.