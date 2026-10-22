Bir önceki günü 6 milyon 575 bin liradan kapatan standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 480 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 530 bin lira seviyelerini gördü.

Günün sonunda KMKTP'de altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 2 milyar 707 milyon 237 bin 489,79 TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 415,91 kilogram oldu.

Tüm kıymetli metalleri kapsayan genel işlem hacmi ise 2 milyar 802 milyon 648 bin 639,74 TL düzeyinde kaydedildi.

İŞLEM HACMİNDE ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada başı çeken kurumlar şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Aizona Kıymetli Madenler

• Akbank

• Garanti BBVA

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