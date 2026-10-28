Resmî Gazete’de yayımlanan satış ilanına göre İzmir’in simge projelerinden Ege Dünya Ticaret Merkezi, 75 milyon dolar (yaklaşık 3,7 milyar TL) muhammen bedelle satışa sunuldu.

Satış işlemi, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamuya olan borçları doğrultusunda haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri kapsayan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında yürütülecek.

TEMİNAT BEDELİ 7,5 MİLYON DOLAR

İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların, 7,5 milyon dolar teminat yatırması ve 10 bin dolar bedelle satış şartnamesini temin etmesi gerekiyor.

Tekliflerin ABD doları cinsinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutuluyor.

Yatırımcılar teklif dosyalarını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na ulaştırabilecek.

İHALE 2 ARALIK'TA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Satış süreci 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarf usulüyle başlayacak. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Sunulan en yüksek teklifin 75 milyon dolarlık muhammen bedelin altında kalması durumunda, Fon Kurulu’nun yetkisi dahilinde pazarlık usulüne geçilebilecek. Bu durumda pazarlık oturumu 4 Aralık 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Satışın tamamlanması için TMSF Kurulu'nun nihai onayı şart koşulurken, ihaleyi kazanan tarafa devir işlemlerinin haciz, rehin ve benzeri yasal kısıtlamalardan arındırılmış biçimde yapılacağı bildirildi.