Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği aracı kurum dağılımlarında HSBC'nin geçen haftaki işlemleri netleşti. 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerinin net dengesi eksi 1 milyar 241 milyon 456 bin 239 TL olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre HSBC üzerinden en yüksek net alım Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde gerçekleşirken, en yüksek net satış Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde kaydedildi.

HSBC GEÇEN HAFTA HANGİ HİSSELERİ ALDI?

HSBC'nin 5-9 Ekim haftasındaki işlemlerinde net alım tarafının ilk sırasında 297,9 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) yer aldı. YKBNK'yi Margün Enerji (MAGEN) ve Akbank (AKBNK) takip etti.

HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler:

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 297.889.817,48 22,35 35,614 MAGEN 159.753.170,42 11,99 7,395 AKBNK 156.264.123,05 11,72 70,487 TURSG 89.012.135,29 6,68 5,407 ISCTR 63.724.551,85 4,78 12,854 Diğer 566.271.796,51 42,48 -

HSBC'nin net alımlarında YKBNK yüzde 22,35, MAGEN yüzde 11,99 ve AKBNK yüzde 11,72 pay aldı. Türkiye Sigorta (TURSG) ve İş Bankası (ISCTR) da net alım yapılan ilk beş hisse arasında yer aldı.

HSBC EN ÇOK HANGİ HİSSELERİ SATTI?

Satış tarafında ise çok daha yüksek tutarlar görüldü. Astor Enerji (ASTOR), 489,1 milyon TL net satışla listenin ilk sırasında yer aldı.

ASTOR'u 402,5 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) izlerken, Garanti BBVA (GARAN), Sabancı Holding (SAHOL) ve Türk Altın İşletmeleri (TRALT) de satış listesinin üst sıralarında bulundu.

HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler:

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASTOR 489.065.713,30 19,00 191,107 KCHOL 402.473.525,30 15,63 213,358 GARAN 220.726.206,50 8,57 128,553 SAHOL 193.083.994,25 7,50 88,148 TRALT 190.380.597,78 7,40 41,291 Diğer 1.078.641.796,25 41,90 -

Net satışların yüzde 19'u ASTOR, yüzde 15,63'ü KCHOL ve yüzde 8,57'si GARAN hisselerinde gerçekleşti.

BANKA HİSSELERİNDE İKİ FARKLI TABLO OLUŞTU

HSBC'nin haftalık işlemlerinde bankacılık hisselerindeki ayrışma da öne çıktı.

YKBNK, AKBNK ve ISCTR net alım listesinde yer alırken GARAN'da 220,7 milyon TL'lik net satış gerçekleşti.

Böylece 5-9 Ekim haftasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 1,24 milyar TL'lik net satış dengesi oluşurken, alım ve satım yapılan hisseler arasındaki farklılaşma da ortaya çıktı.

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