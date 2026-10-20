Borsa İstanbul'da işlem gören Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), enerji yatırımıyla ilgili önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin yüzde 99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş. tarafından Aydın'da hayata geçirilmesi planlanan 24 MW kapasiteli jeotermal enerji santrali projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımız kapsamında, Şirketimizin %99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş. tarafından Aydın İli, Buharkent, Kuyucak'ta hayata geçirilmesi planlanan Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali (24 MWm/24 MWe) ve Kaynak Arama Projesi'ne ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'ÇED Olumlu' kararı verilmiştir."

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