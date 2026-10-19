Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılmış olan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun geri çekildiğini duyurdu.

YÜZDE 50 ORANINDAKİ BEDELSİZ SÜRECİ DURDURULDU

Çemaş Döküm'ün 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 791.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında (395.500.000 TL) artırarak 1.186.500.000 TL'ye çıkarması planlanıyordu.

Ancak şirket yönetimi SPK nezdinde yürütülen resmi onay sürecini sonlandırma kararı aldı.

GEREKÇE: HİSSE FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ VE BÖLÜNME FİYATI RİSKİ

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun iptal edilip geri çekilmesine ilişkin temel gerekçeler şu şekilde sıralandı:

• Piyasa Koşulları ve Fiyat Düşüşü: Şirket pay fiyatının son dönemde borsa genelinde ve sektörde yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenerek değer kaybetmesi,

• Bölünme Fiyatı Riski: Mevcut hisse fiyatı seviyesinde gerçekleşecek olası bir sermaye artırımı sonrasında oluşacak düzeltilmiş (bölünmüş) hisse fiyatının beklenen seviyenin çok altında kalacak olması.

Çemaş Döküm, hisse fiyatında sağlıklı oluşumun korunması amacıyla başvuruyu durdurduğunu ilan ederken, kararın piyasa şartlarının değerlendirilmesi sonucu alındığını kaydetti.

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