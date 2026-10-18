Bulls Portföy, yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen kapalı fonların tasfiye işlemlerinin de Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi.

Böylece Bulls Portföy'ün tasfiye kapsamında bulunan 15 fonuna ilişkin işlemler tamamlanmış oldu.

15 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 5,37 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bulls Portföy tarafından paylaşılan bilgilere göre, tasfiye kapsamındaki 15 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 5 milyar 375 milyon 468 bin 526 TL olarak açıklandı.

Şirket, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin tamamlandığını belirterek sürecin ikinci aşamasının da sonuçlandırıldığını duyurdu.

142 YATIRIMCIYI KAPSAYAN 4,15 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

18 Ekim 2026 tarihinde tamamlanan ikinci aşamada, TEFAS'ta işlem görmeyen kapalı fonlara yönelik tasfiye işlemleri gerçekleştirildi.

Şirketin açıklamasına göre bu aşamada:

Tasfiye edilen fonların büyüklüğü: 4.154.718.986,82 TL

4.154.718.986,82 TL İşlemlerin kapsadığı yatırımcı sayısı: 142

142 Toplam tasfiye kapsamındaki fon sayısı: 15

15 15 fonun toplam büyüklüğü: 5.375.468.526 TL

Bulls Portföy, işlemlerin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi.

FON KRİZİNDE GERİYE 65 FON KALDI

Fon Koordinasyon Kurulu'nun önceki açıklamalarında, başlangıçta tasfiye kapsamına alınan 131 fondan A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'e ait toplam 66 fonun tasfiye işlemlerinin tamamlandığı bildirilmişti.

Bulls Portföy'ün son açıklaması, şirketin bu kapsamda bulunan 15 fonuna ilişkin sürecin sonuçlandırıldığını teyit etti.

Daha önce açıklanan verilere göre diğer 65 fonun tasfiye süreci ise ayrı olarak yürütülüyor.

Şirket, tasfiye sürecinde yatırımcı haklarının korunmasına ve mevzuata uygunluğa öncelik verildiğini ifade etti.