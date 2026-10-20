Bu dönemde öne çıkan başlıkların başında ise şirketlerin öz kaynak niteliğine bağlı olarak hesaplanan bedelsiz sermaye artırımı potansiyelleri geliyor.

Şirketlerin iç kaynaklarını ödenmiş sermayelerine ekleyerek ortaklarına bedelsiz pay dağıtma imkanını ifade eden bedelsiz potansiyeli; tek başına şirket değerini veya yatırımcının toplam varlığını artırmasa da sermaye yapısının güçlenmesi beklentisiyle piyasada yakından takip ediliyor.

LİSTEDE İLK 3: EGEEN, DOCO VE LYDYE

Altı aylık bilanço verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre bedelsiz sermaye artırımı potansiyelinde zirveyi yüzde 2.895,89 ile EGEEN çekiyor. EGEEN’i yüzde 2.497,32 ile DOCO ve yüzde 1.843,23 ile LYDYE takip ediyor.

Liderliği üstlenen bu üç şirketi sırasıyla BRYAT (yüzde 1.154,47) ve KONYA (yüzde 750,76) izliyor.

DÜŞÜK PD/DD ORANLARI İSKONTO İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR

Bedelsiz potansiyeli yüksek şirketler listesinde dikkat çeken bir diğer unsur ise Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) oranlarının belirgin şekilde düşük seyretmesi oldu.

Özellikle THYAO ve GOLTS'ta 0,37, RGYAS'ta 0,38, DOAS (veya listedeki tekstil/holding grubu şirketlerde) ve ATEKS'te 0,25 seviyesinde gerçekleşen PD/DD çarpanları; şirket piyasa değerlerinin öz kaynak büyüklüklerinin gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul’da Bedelsiz Potansiyeli Yüksek Hisseler



Hisse Bedelsiz Potansiyeli PD / DD EGEEN 2.895,89 1,6 DOCO 2.497,32 4,44 LYDYE 1.843,23 2,87 BRYAT 1.154,47 1,15 KONYA 750,76 3,05 THYAO 735,94 0,37 MAALT 664 1,11 GOLTS 564,98 0,37 MGROS 510,72 0,88 RGYAS 490,94 0,38 AYGAZ 347,4 0,72 ATEKS 340,55 0,25 BRSAN 304,65 2,16 KCHOL 301,46 0,65

Kaynak: Stockeys

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